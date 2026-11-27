Various Artists - Italo Disco Collection 2 (0090204692675) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Italo Disco Collection 2
Жанр
Диско
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб.
В наличии
Код товара: 711362
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204692675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Italo Disco Collection 2
Жанр
Диско
Трек-лист
Radiorama–Chance To Desire (Vocal Version), Valerie Dore–The Night (Original Mix), Faber D.J.–For Your Love (Vocal Version), Roxanne (4)–Show Me, Laserdance–Humanoid Invasion (Dance Mix), 50 & 50 Brothers–Red Man, Max Coveri & Radiorama–One Two Three (Super Mix), Meet Point–The Key Of The Night (In-Version), Susanne Meals–Forever, Ken Laszlo–Don't Cry (Swedish Remix), Grant Miller–Lost In Paradise (Extended Version), Koto–Jabdah (Original ZYX Remix), Joe Lockwood–Hey You, R. Giusti*–Escape From
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
ZYX Italo Disco Collection – 2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Italo Disco Collection 2 (0090204692675) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radiorama–Chance To Desire (Vocal Version), Valerie Dore–The Night (Original Mix), Faber D.J.–For Your Love (Vocal Version), Roxanne (4)–Show Me, Laserdance–Humanoid Invasion (Dance Mix), 50 & 50 Brothers–Red Man, Max Coveri & Radiorama–One Two Three (Super Mix), Meet Point–The Key Of The Night (In-Version), Susanne Meals–Forever, Ken Laszlo–Don't Cry (Swedish Remix), Grant Miller–Lost In Paradise (Extended Version), Koto–Jabdah (Original ZYX Remix), Joe Lockwood–Hey You, R. Giusti*–Escape From Danger (Vocal Version), Joe Yellow–Love At First (Extended Version), Mark Tower–You Aren't Fallen In Love (Vocal Version)
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0090204692675]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Italo Disco Collection 2
Жанр
Диско
Трек-лист
Radiorama–Chance To Desire (Vocal Version), Valerie Dore–The Night (Original Mix), Faber D.J.–For Your Love (Vocal Version), Roxanne (4)–Show Me, Laserdance–Humanoid Invasion (Dance Mix), 50 & 50 Brothers–Red Man, Max Coveri & Radiorama–One Two Three (Super Mix), Meet Point–The Key Of The Night (In-Version), Susanne Meals–Forever, Ken Laszlo–Don't Cry (Swedish Remix), Grant Miller–Lost In Paradise (Extended Version), Koto–Jabdah (Original ZYX Remix), Joe Lockwood–Hey You, R. Giusti*–Escape From
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
ZYX Italo Disco Collection – 2
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Radiorama–Chance To Desire (Vocal Version), Valerie Dore–The Night (Original Mix), Faber D.J.–For Your Love (Vocal Version), Roxanne (4)–Show Me, Laserdance–Humanoid Invasion (Dance Mix), 50 & 50 Brothers–Red Man, Max Coveri & Radiorama–One Two Three (Super Mix), Meet Point–The Key Of The Night (In-Version), Susanne Meals–Forever, Ken Laszlo–Don't Cry (Swedish Remix), Grant Miller–Lost In Paradise (Extended Version), Koto–Jabdah (Original ZYX Remix), Joe Lockwood–Hey You, R. Giusti*–Escape From Danger (Vocal Version), Joe Yellow–Love At First (Extended Version), Mark Tower–You Aren't Fallen In Love (Vocal Version)
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Various Artists - Italo Disco Collection 2 (0090204692675) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4130 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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