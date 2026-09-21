Various Artists - Italo Disco: Collection Vol.2 (Box) (0194111031296) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Italo Disco: Collection Vol.2
Жанр
Диско
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб.
В наличии
Код товара: 711360
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111031296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Italo Disco: Collection Vol.2
Жанр
Диско
Трек-лист
Tom Hooker–Looking For Love, Hypnosis*–Droid, Samoa Park–Tubular Bells And Foreign Affair, Kinky Go–Gimme The Love, Ken Laszlo–Don't Cry, Doctor's Cat–Watch Out, Gazebo–Lunatic, Italian Boys–Forever Lovers, Baby's Gang–Happy Song, Miko Mission–The World Is You, Mike Cannon–Voices In The Dark, Laserdance–Power Run, Den Harrow–Catch The Fox, Koto (2)–Visitors, Raggio Di Luna (Moon Ray)*–Comanchero, Cyber People–Doctor Faustu's, Body Power–Nothing, Valerie Dore–It's So Easy, Radiorama–Vampires, Bib
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
The Italo Disco Collection – 2
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
мяч
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Italo Disco: Collection Vol.2 (Box) (0194111031296) виниловая пластинка
Этот лимитированный бокс-сет содержит четыре виниловые пластинки, передающие суть эпохи итало-диско. Откройте для себя и насладитесь музыкальными сокровищами Кена Ласло, Miko Mission, Baby's Gang и Laserdance. «The Italo Disco Collection Vol. 2» — это не только музыкальное путешествие во времени, но и коллекционный экземпляр для всех любителей винила и поклонников итало-диско. Эта тщательно подобранная коллекция была разработана с особой тщательностью и вниманием к деталям и включает в себя красочный пляжный мяч для летнего веселья. Этот бокс-сет перенесет лучшее из 80-х прямо в вашу гостиную и гарантирует незабываемые музыкальные моменты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111031296]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Italo Disco: Collection Vol.2
Жанр
Диско
Трек-лист
Tom Hooker–Looking For Love, Hypnosis*–Droid, Samoa Park–Tubular Bells And Foreign Affair, Kinky Go–Gimme The Love, Ken Laszlo–Don't Cry, Doctor's Cat–Watch Out, Gazebo–Lunatic, Italian Boys–Forever Lovers, Baby's Gang–Happy Song, Miko Mission–The World Is You, Mike Cannon–Voices In The Dark, Laserdance–Power Run, Den Harrow–Catch The Fox, Koto (2)–Visitors, Raggio Di Luna (Moon Ray)*–Comanchero, Cyber People–Doctor Faustu's, Body Power–Nothing, Valerie Dore–It's So Easy, Radiorama–Vampires, Bib
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
The Italo Disco Collection – 2
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
мяч
Страна производитель
Германия
Этот лимитированный бокс-сет содержит четыре виниловые пластинки, передающие суть эпохи итало-диско. Откройте для себя и насладитесь музыкальными сокровищами Кена Ласло, Miko Mission, Baby's Gang и Laserdance. «The Italo Disco Collection Vol. 2» — это не только музыкальное путешествие во времени, но и коллекционный экземпляр для всех любителей винила и поклонников итало-диско. Эта тщательно подобранная коллекция была разработана с особой тщательностью и вниманием к деталям и включает в себя красочный пляжный мяч для летнего веселья. Этот бокс-сет перенесет лучшее из 80-х прямо в вашу гостиную и гарантирует незабываемые музыкальные моменты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Various Artists - Italo Disco: Collection Vol.2 (Box) (0194111031296) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 9570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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