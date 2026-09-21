Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Koto
Альбом (сингл)
Return Of The Dragon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711349
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111013803]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Koto
Альбом (сингл)
Return Of The Dragon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Overdrive, Sputnik, Forbidden Planet, Bionic Brain, Ready For The Future, Secret Machine, Tron, The Last Round
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overdrive, Sputnik, Forbidden Planet, Bionic Brain, Ready For The Future, Secret Machine, Tron, The Last Round
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111013803]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Koto
Альбом (сингл)
Return Of The Dragon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Overdrive, Sputnik, Forbidden Planet, Bionic Brain, Ready For The Future, Secret Machine, Tron, The Last Round
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overdrive, Sputnik, Forbidden Planet, Bionic Brain, Ready For The Future, Secret Machine, Tron, The Last Round
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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