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Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка

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Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото 1
Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото 2
Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото 3
Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото 4
Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Koto
Альбом (сингл)
Return Of The Dragon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото 1
  • Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото 2
  • Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото 3
  • Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото 4
  • Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711349
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Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111013803]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Koto
Альбом (сингл)
Return Of The Dragon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Overdrive, Sputnik, Forbidden Planet, Bionic Brain, Ready For The Future, Secret Machine, Tron, The Last Round
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overdrive, Sputnik, Forbidden Planet, Bionic Brain, Ready For The Future, Secret Machine, Tron, The Last Round

Отзывы о товаре Koto - Return Of The Dragon (0194111013803) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111013803]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Koto
Альбом (сингл)
Return Of The Dragon
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Overdrive, Sputnik, Forbidden Planet, Bionic Brain, Ready For The Future, Secret Machine, Tron, The Last Round
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Overdrive, Sputnik, Forbidden Planet, Bionic Brain, Ready For The Future, Secret Machine, Tron, The Last Round
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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