Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master Pro (Patio)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711345
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Характеристики
Бренд
BORT
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х36х18
Вес, кг.
1.19
Описание товара Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master Pro (Patio)
Вращающийся кронштейн с двумя соплами, которыми оснащена щетка для очистки поверхностей BORT SPEED MASTER PRO (PATIO), обеспечивает быструю и эффективную очистку больших площадей. Позволяет очищать как прочные каменные или бетонные плитки, фасадные панели так и древесину. Встроенный бак для моющего средства имеет регулировку подачи самотеком (при обработки вертикальных поверхностей, не рекомендуется использовать бак для моющего средства, альтернатива - заблаговременное нанесение моющего раствора на поверхность).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
BORT
Страна производитель
Китай
Вращающийся кронштейн с двумя соплами, которыми оснащена щетка для очистки поверхностей BORT SPEED MASTER PRO (PATIO), обеспечивает быструю и эффективную очистку больших площадей. Позволяет очищать как прочные каменные или бетонные плитки, фасадные панели так и древесину. Встроенный бак для моющего средства имеет регулировку подачи самотеком (при обработки вертикальных поверхностей, не рекомендуется использовать бак для моющего средства, альтернатива - заблаговременное нанесение моющего раствора на поверхность).
Щетка для мойки высокого давления Bort Speed Master Pro (Patio) – стоимость товара 3440 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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