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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R купить с доставкой в Москве
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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R

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Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R - фото 2
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R - фото 3
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 200 бар
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R - фото 1
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R - фото 2
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R - фото 3
  • Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711340
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Характеристики

Бренд
BORT
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 200 бар
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, кг.
1.1

Описание товара Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R

Высокопрочный многослойный гибкий шланг длиной 10 метров. На одном конце стандартная резьба М22х1,5, на другом конце штуцер для вставки в активную катушку. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью.

Отзывы о товаре Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R




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Характеристики
Бренд
BORT
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 200 бар
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
200
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопрочный многослойный гибкий шланг длиной 10 метров. На одном конце стандартная резьба М22х1,5, на другом конце штуцер для вставки в активную катушку. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R – стоимость товара 2200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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