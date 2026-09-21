Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 200 бар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711340
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 200 бар
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х6
Вес, кг.
1.1
Описание товара Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R
Высокопрочный многослойный гибкий шланг длиной 10 метров. На одном конце стандартная резьба М22х1,5, на другом конце штуцер для вставки в активную катушку. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 460 руб.615 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 200 мм, грунт (7051-20)
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 250 мм, грунт (7051-25)
-
В наличииЦена 3 310 руб.828 руб. в СплитБлок автоматики ЗУБР 1.5-10 Атм (ЗБА)
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 150 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7...
-
В наличииЦена 3 810 руб.953 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 300 мм, грун (7051-30)
-
В наличииЦена 3 940 руб.985 руб. в СплитШнек для мотобуров ЗУБР d 200 мм, мерзлый грунт, двухзаходный (7...
-
В наличииЦена 15 270 руб. 16 320 руб.3818 руб. в СплитШнек для мототобура Зубр МБ2-300 уцененный
Бренд
Особенности
максимальная температура воды 60 °С, максимальное давление 200 бар
Длина, м
10
Min рабочее давление, бар
200
Страна производитель
Китай
Высокопрочный многослойный гибкий шланг длиной 10 метров. На одном конце стандартная резьба М22х1,5, на другом конце штуцер для вставки в активную катушку. Шланг не имеет эффекта памяти, не дубеет на морозе и не скручивается спиралью.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R – стоимость товара 2200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Шланг высокого давления Bort BHS-10-Soft-R