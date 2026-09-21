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Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ)

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Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип привода
электричекий
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
40
Высота захвата, см
20
Дальность выброса снега
6
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711327
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Характеристики

Бренд
BORT
Высота, см
42
Родина бренда
Германия
Ширина, см
32
Тип привода
электричекий
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
40
Высота захвата, см
20
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
6
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
-
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х42х32
Вес, кг.
8.1

Описание товара Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ)

Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-40 представляет собой эффективное и удобное решение для очистки снега на дачных участках, тротуарах и придомовых территориях. Отличающиеся высокой производительностью и компактными размерами, эти снегоуборщики идеально подходят для уборки снега в условиях городских и загородных ландшафтов.

Отзывы о товаре Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ)




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Характеристики
Бренд
BORT
Высота, см
42
Родина бренда
Германия
Ширина, см
32
Тип привода
электричекий
Тип двигателя
электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
40
Высота захвата, см
20
Регулировка положения снегозаборника
механическая
Дальность выброса снега
6
Развернуть
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
-
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-40 представляет собой эффективное и удобное решение для очистки снега на дачных участках, тротуарах и придомовых территориях. Отличающиеся высокой производительностью и компактными размерами, эти снегоуборщики идеально подходят для уборки снега в условиях городских и загородных ландшафтов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик аккумуляторный Bort BSF-40 (без АКБ и ЗУ) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 12190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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