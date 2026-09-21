Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711326
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Характеристики
Бренд
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
-
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х27
Вес, кг.
5.8
Описание товара Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ)
Снегоуборщик BORT BSF-31 — это высококачественное устройство, предназначенное для эффективной и быстрой уборки снега на даче, во дворе или на других открытых территориях. Оснащённый современными технологиями, этот снегоуборщик станет незаменимым помощником в зимний период.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Бренд
Тип снегоуборщика
Электрический
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
30
Высота захвата, см
15
Дальность выброса снега
5
Объём топливного бака, л
0
Фары
нет
Габариты (Д*Ш*В)
-
Страна производитель
Китай
Снегоуборщик BORT BSF-31 — это высококачественное устройство, предназначенное для эффективной и быстрой уборки снега на даче, во дворе или на других открытых территориях. Оснащённый современными технологиями, этот снегоуборщик станет незаменимым помощником в зимний период.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Снегоуборщик аккумуляторный BORT BSF-31 (АКБ 4Ач + ЗУ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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