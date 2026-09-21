Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1130 (с аквафильтром)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711323
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Характеристики
Бренд
Высота, см
57
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1000
Объем бака
18
Питание
сеть
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х38
Вес, кг.
10
Описание товара Пылесос для сухой и влажной уборки Bort BSS-1130 (с аквафильтром)
Пылесос BORT BSS-1130 — это современное и мощное устройство, специально разработанное для эффективной сухой и влажной уборки в домашних условиях и на небольших объектах. Он сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики, удобство в использовании и множество функций, что делает его отличным выбором для поддержания чистоты.
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Теги товара: с влажной уборкой
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Высота, см
57
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1000
Объем бака
18
Питание
сеть
Тип пылесборника
мешок, контейнер
Тип уборки
сухая, влажная
Ширина, см
38
Страна производитель
Китай
Пылесос BORT BSS-1130 — это современное и мощное устройство, специально разработанное для эффективной сухой и влажной уборки в домашних условиях и на небольших объектах. Он сочетает в себе высокие эксплуатационные характеристики, удобство в использовании и множество функций, что делает его отличным выбором для поддержания чистоты.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, маленькие
Теги товара: с влажной уборкой
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, маленькие
Теги товара: с влажной уборкой
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