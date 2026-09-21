Лобзик Makita 4351FCTJ 720Вт 2800ходов/мин от электросети (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма ручки
грибовидная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711280
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Характеристики
Бренд
В кейсе
да
Комплектация
кейс, защита от скалывания стружки, направляющий башмак, полотно, переходник пылеотвода
Форма ручки
грибовидная
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
26
Частота движения пилки
2800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х11
Вес, кг.
4.42
Описание товара Лобзик Makita 4351FCTJ 720Вт 2800ходов/мин от электросети (кейс в комплекте)
Лобзик Макита 4351FCTJ предоставит высокую производительность. Максимальная глубина пропила в дереве составляет 135 мм и в металле 10 мм. Литая алюминиевая база переустанавливается посредством шестигранного ключа, который входит в комплект поставки. Прорезиненная рукоятка грибовидной формы даёт надежный хват и исключает скольжение рук. Трехступенчатый маятниковый ход увеличивает скорость распила, а подсветка рабочей зоны помогает лучше видеть при плохом освещении.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
В кейсе
да
Комплектация
кейс, защита от скалывания стружки, направляющий башмак, полотно, переходник пылеотвода
Форма ручки
грибовидная
Лазерный маркер
нет
Плавный пуск
Да
Подключение пылесоса
да
Подсветка
да
Обрезиненная рукоятка
да
Сдув опилок
да
Быстрозажимное крепление пилки
да
Развернуть
Регулировка частоты хода
да
Мах толщина пропила (дерево)
10
Маятниковый ход
да
Длина хода пилки, мм
26
Частота движения пилки
2800
Страна производитель
Китай
Лобзик Макита 4351FCTJ предоставит высокую производительность. Максимальная глубина пропила в дереве составляет 135 мм и в металле 10 мм. Литая алюминиевая база переустанавливается посредством шестигранного ключа, который входит в комплект поставки. Прорезиненная рукоятка грибовидной формы даёт надежный хват и исключает скольжение рук. Трехступенчатый маятниковый ход увеличивает скорость распила, а подсветка рабочей зоны помогает лучше видеть при плохом освещении.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, немецкие
Лобзик Makita 4351FCTJ 720Вт 2800ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 28520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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