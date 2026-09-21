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Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте)

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Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 1
Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 2
Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 3
Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 4
Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 5
Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 6
Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Материал рукояти
пластик
  • Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 1
  • Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 2
  • Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 3
  • Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 4
  • Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 5
  • Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 6
  • Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711278
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Комплектация
кейс
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х18
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте)

Ножницы электронные листовые Makita JS3201J предназначены для профессиональной работы по резке жести. Двигатель мощностью 660 Вт подходит для продолжительных и сложных проектов. Резка производится без сколов и засечек по краям. Частота холостого хода составляет 1600 об/мин. Минимальный радиус реза угла по стали 3,2 мм, что позволяет выполнять резкие повороты. Удобная верхняя ручка предотвращает соскальзывание и помогает контролировать процесс работы. Благодаря применению быстрозаменяемого поворотного ножа с 4 режущими кромками, не требует частой заточки. Вес модели составляет 3,4 кг. Поставляется в пластиковом чемодане.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ножницы листовые Makita JS3201J 710Вт 1600ходов/мин от электросети (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ножницы
Тип инструмента
Ножницы по металлу
Комплектация
кейс
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ножницы электронные листовые Makita JS3201J предназначены для профессиональной работы по резке жести. Двигатель мощностью 660 Вт подходит для продолжительных и сложных проектов. Резка производится без сколов и засечек по краям. Частота холостого хода составляет 1600 об/мин. Минимальный радиус реза угла по стали 3,2 мм, что позволяет выполнять резкие повороты. Удобная верхняя ручка предотвращает соскальзывание и помогает контролировать процесс работы. Благодаря применению быстрозаменяемого поворотного ножа с 4 режущими кромками, не требует частой заточки. Вес модели составляет 3,4 кг. Поставляется в пластиковом чемодане.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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