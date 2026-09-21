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Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый купить с доставкой в Москве
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Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый

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Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 1
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 2
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 3
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 4
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 5
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 6
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 7
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 8
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 9
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 10
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 11
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 12
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 13
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 14
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 15
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 16
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 17
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 18
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 19
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 20
Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 1
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 2
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 3
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 4
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 5
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 6
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 7
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 8
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 9
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 10
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 11
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 12
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 13
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 14
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 15
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 16
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 17
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 18
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 19
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 20
  • Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711263
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Характеристики

Бренд
Karcher
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1000
Объем бака
15
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сухая, сбор воды
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность работы без мешка
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
46х36х33
Вес, кг.
7

Описание товара Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый

Высокая производительность в сочетании с энергоэффективностью: хозяйственный пылесос KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition с моторной частью черного цвета потребляет лишь 1000 Вт электроэнергии. Оптимальное сочетание параметров аппарата, всасывающего шланга и насадки для пола со сменными вставками гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Компактный пылесос, имеющий привлекательный внешний вид, оснащен ударопрочным 15-литровым мусоросборником из нержавеющей стали и кабелем длиной 4 м. В комплект поставки входят 2-метровый всасывающий шланг со съемной рукояткой, 5 фильтр-мешков из нетканого материала и неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Патронный фильтр легко закрепляется простым поворотом по часовой стрелке и так же легко снимается. Другими особенностями являются возможность компактного и аккуратного хранения шланга в верхней части аппарата, наличие практичной функции выдувания и панели для укладки инструментов и мелких деталей. Насадка для пола и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса.



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Отзывы о товаре Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый




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Характеристики
Бренд
Karcher
Класс пыли
L
Мощность, Вт
1000
Объем бака
15
Система очистки фильтра
ручная
Тип пылесборника
мешок, контейнер (бак)
Тип уборки
сухая, сбор воды
Длина всасывающего шланга, м
2
Возможность работы без мешка
Да
Диаметр всасывающего шланга, мм
35
Страна производитель
Румыния
Описание
Высокая производительность в сочетании с энергоэффективностью: хозяйственный пылесос KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Edition с моторной частью черного цвета потребляет лишь 1000 Вт электроэнергии. Оптимальное сочетание параметров аппарата, всасывающего шланга и насадки для пола со сменными вставками гарантирует превосходные результаты сбора любого мусора – сухого или влажного, крупного или мелкого. Компактный пылесос, имеющий привлекательный внешний вид, оснащен ударопрочным 15-литровым мусоросборником из нержавеющей стали и кабелем длиной 4 м. В комплект поставки входят 2-метровый всасывающий шланг со съемной рукояткой, 5 фильтр-мешков из нетканого материала и неразборный патронный фильтр, позволяющий чередовать операции влажной и сухой уборки без замены фильтра. Патронный фильтр легко закрепляется простым поворотом по часовой стрелке и так же легко снимается. Другими особенностями являются возможность компактного и аккуратного хранения шланга в верхней части аппарата, наличие практичной функции выдувания и панели для укладки инструментов и мелких деталей. Насадка для пола и удлинительные трубки могут быстро и удобно закрепляться на отбойнике пылесоса.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону, мощные, с влажной уборкой, маленькие
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Пылесос строительный Karcher KWD 3 S V-15/4/20 AE *EU 1000Вт (уборка: сухая/сбор воды/выдув) желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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