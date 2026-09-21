Top.Mail.Ru
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 1
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 2
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 3
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 4
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 5
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 6
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 7
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 8
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 9
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 10
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 11
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Функциональная рукоятка
одноручная
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Регулировка вращения
от -280 до +60 °
Регулировка наклона
от -130 до +180 °
Регулировка крена
360 °
Складная конструкция
да
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 1
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 2
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 3
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 4
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 5
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 6
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 7
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 8
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 9
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 10
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 11
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710855
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Стабилизатор
Функциональная рукоятка
одноручная
Wi-Fi
да
Bluetooth
5.0
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Регулировка вращения
от -280 до +60 °
Регулировка наклона
от -130 до +180 °
Регулировка крена
360 °
Максимальная нагрузка:, кг
3.3
Складная конструкция
да
Питание
аккумулятор
Аккумулятор, мАч
2600
Макс. время работы от аккумулятора
11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х23х20
Вес, кг.
3.2

Описание товара Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1)

Компания Zhiyun представляет обновленный высокопроизводительный стабилизатор WEEBILL 3S для фото- и видеокамер. Он воплощает в себе новый дизайн удержания SLING 2.5, обновленную эргономику c подставкой под кисть руки и поворотную рукоятку, встроенный источник света, а также способен обеспечить работу в течение целого съемочного дня. Обновленный дизайн и эргономика WEEBILL 3S представляет улучшенную схему удержания стабилизатора SLING 2.5, которая экономит энергию оператора. SLING 2.5 включает в себя три важных эргономических усовершенствования: съемное основание, которое целиком ставится и снимается с основной рукоятки стабилизатора, новая точно настраиваемая опора для запястья и телескопическая рукоятка для режима подвеса, которая экономит энергию оператора за счет смещения нагрузки на руку и при этом способна поворачиваться, становясь второй вертикальной рукояткой (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 3S Combo). Эргономичный конструктив Дополнительная поддержка запястья снижает утомляемость, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Перемещение рукоятки для режима подвеса к нижней части стабилизатора обеспечивает повышенную стабильность при съемке и предотвращает тряску при съемке на низких ракурсах (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 3S Combo). Новое поколение алгоритма управления двигателями WEEBILL 3S оснащен алгоритмом управления двигателями InsTune 10-го поколения, который эффективно компенсирует даже самые малые колебания. В результате слежение становится более плавным, а отклик стабилизатора — более быстрым. Встроенный источник света WEEBILL 3S также оснащен источником света на 1000 люмен для повышения удобства съемки. Яркий источник света обеспечивает регулировку цветовой температуры в диапазоне от 2600 до 5500 К и коэффициент цветопередачи 90+. Экосистема TransMount Стабилизатор совместим с системой аксессуаров TransMount, облегчающими работу видеоператоров. Она включает в себя компоненты системы передачи изображения, быстросъемные комплекты креплений, моноподы и другие устройства. Вертикальная установка камеры и управление по Bluetooth Новая площадка стабилизатора позволяет устанавливать технику как горизонтально, так и вертикально. Weebill 3S также способен управлять началом и завершением видеосъемки по Bluetooth (см. список совместимых камер) – для этого действия провода больше не нужны! Быстрая зарядка батареи WEEBILL 3S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать значения в 11.5 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.

Отзывы о товаре Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Стабилизатор
Функциональная рукоятка
одноручная
Wi-Fi
да
Bluetooth
5.0
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Регулировка вращения
от -280 до +60 °
Регулировка наклона
от -130 до +180 °
Регулировка крена
360 °
Максимальная нагрузка:, кг
3.3
Складная конструкция
да
Развернуть
Питание
аккумулятор
Аккумулятор, мАч
2600
Макс. время работы от аккумулятора
11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Zhiyun представляет обновленный высокопроизводительный стабилизатор WEEBILL 3S для фото- и видеокамер. Он воплощает в себе новый дизайн удержания SLING 2.5, обновленную эргономику c подставкой под кисть руки и поворотную рукоятку, встроенный источник света, а также способен обеспечить работу в течение целого съемочного дня. Обновленный дизайн и эргономика WEEBILL 3S представляет улучшенную схему удержания стабилизатора SLING 2.5, которая экономит энергию оператора. SLING 2.5 включает в себя три важных эргономических усовершенствования: съемное основание, которое целиком ставится и снимается с основной рукоятки стабилизатора, новая точно настраиваемая опора для запястья и телескопическая рукоятка для режима подвеса, которая экономит энергию оператора за счет смещения нагрузки на руку и при этом способна поворачиваться, становясь второй вертикальной рукояткой (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 3S Combo). Эргономичный конструктив Дополнительная поддержка запястья снижает утомляемость, обеспечивая комфорт при длительном использовании. Перемещение рукоятки для режима подвеса к нижней части стабилизатора обеспечивает повышенную стабильность при съемке и предотвращает тряску при съемке на низких ракурсах (опора для запястья и рукоятка для режима подвеса доступны только в составе комплекта WEEBILL 3S Combo). Новое поколение алгоритма управления двигателями WEEBILL 3S оснащен алгоритмом управления двигателями InsTune 10-го поколения, который эффективно компенсирует даже самые малые колебания. В результате слежение становится более плавным, а отклик стабилизатора — более быстрым. Встроенный источник света WEEBILL 3S также оснащен источником света на 1000 люмен для повышения удобства съемки. Яркий источник света обеспечивает регулировку цветовой температуры в диапазоне от 2600 до 5500 К и коэффициент цветопередачи 90+. Экосистема TransMount Стабилизатор совместим с системой аксессуаров TransMount, облегчающими работу видеоператоров. Она включает в себя компоненты системы передачи изображения, быстросъемные комплекты креплений, моноподы и другие устройства. Вертикальная установка камеры и управление по Bluetooth Новая площадка стабилизатора позволяет устанавливать технику как горизонтально, так и вертикально. Weebill 3S также способен управлять началом и завершением видеосъемки по Bluetooth (см. список совместимых камер) – для этого действия провода больше не нужны! Быстрая зарядка батареи WEEBILL 3S поддерживает спецификацию USB Power Delivery (PD)*. Время полной зарядки можно сократить до 2 часов, а максимальное время работы может достигать значения в 11.5 часов! Стабилизатор способен работать во время зарядки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S Combo (C020127ABR1, C020127G1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...