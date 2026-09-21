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Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) купить с доставкой в Москве
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Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1)

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Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото 1
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото 2
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото 3
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото 4
Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото 1
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото 2
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото 3
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото 4
  • Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710854
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х26х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1)

Компания Zhiyun представляет обновленный высокопроизводительный стабилизатор WEEBILL 3S для фото- и видеокамер. Он воплощает в себе новый дизайн удержания SLING 2.5, обновленную эргономику c подставкой под кисть руки и поворотную рукоятку, встроенный источник света, а также способен обеспечить работу в течение целого съемочного дня.

Отзывы о товаре Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Стабилизатор
Страна производитель
Китай
Описание
Компания Zhiyun представляет обновленный высокопроизводительный стабилизатор WEEBILL 3S для фото- и видеокамер. Он воплощает в себе новый дизайн удержания SLING 2.5, обновленную эргономику c подставкой под кисть руки и поворотную рукоятку, встроенный источник света, а также способен обеспечить работу в течение целого съемочного дня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор для фото-и видеокамер Zhiyun Weebill 3S (CR128) (C020126G1, C020126ABR1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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