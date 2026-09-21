Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710850
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Описание товара Рюкзак Manfrotto PL Multiloader Backpack M (MB PL2-BP-ML-M)
Рюкзак Manfrotto PRO Light Multiloader разработан для обеспечения высокого уровня безопасности оборудования профессионального фотографа или видеографа. В рюкзаках PRO Light применена новая система защиты M-Guard, которая была разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и поглощения ударов в тех областях контакта, где это особенно важно. Разделители M-Guard изготовлены из вспененного этилвинилацетата высокой плотности (EVA), который обеспечивает исключительно высокий уровень поглощения ударов и при этом отличается компактностью. А возможность перестановки перегородок поможет оптимально использовать внутреннее пространство. Кроме того, использование в основе рюкзака вспененного материала SAS-TEC с эффектом памяти и стойкостью к ударам обеспечивает дополнительные амортизирующие свойства. Для большей беззаботности предусмотрен замок стандарта TSA.
Рюкзак Manfrotto PRO Light Multiloader разработан для обеспечения высокого уровня безопасности оборудования профессионального фотографа или видеографа. В рюкзаках PRO Light применена новая система защиты M-Guard, которая была разработана и протестирована в лабораторных условиях, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и поглощения ударов в тех областях контакта, где это особенно важно. Разделители M-Guard изготовлены из вспененного этилвинилацетата высокой плотности (EVA), который обеспечивает исключительно высокий уровень поглощения ударов и при этом отличается компактностью. А возможность перестановки перегородок поможет оптимально использовать внутреннее пространство. Кроме того, использование в основе рюкзака вспененного материала SAS-TEC с эффектом памяти и стойкостью к ударам обеспечивает дополнительные амортизирующие свойства. Для большей беззаботности предусмотрен замок стандарта TSA.
Рюкзак Manfrotto PL Multiloader Backpack M (MB PL2-BP-ML-M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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