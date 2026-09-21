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Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) купить с доставкой в Москве
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Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M)

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Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 1
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 2
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 3
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 4
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 5
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 6
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 7
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 8
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 9
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 10
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 11
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 12
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 13
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 14
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 15
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 16
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 17
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 18
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 19
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Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 21
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 22
Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 23
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Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 25
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Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 27
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Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак
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  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 18
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 19
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 20
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 21
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 22
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 23
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 24
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 25
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 26
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 27
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 28
  • Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M) - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710848
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х33х28
Вес, кг.
1.78

Описание товара Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M)

Рюкзак для камеры Manfrotto PRO Light Frontloader M - это профессиональная сумка для камеры, специально разработанная для обеспечения непревзойденной защиты снаряжения, которая соответствует предпочтениям и рабочему процессу любого профессионального фотографа или режиссера. Для профессиональных фотографов и режиссеров, работающих над заданиями, сумка для фотоаппарата, в которой хранятся и защищаются их камеры, не менее важна в творческом процессе. Рюкзаки PRO Light открывают совершенную систему защиты M-Guard, специально разработанную и испытанную в лаборатории, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и ударопрочности, особенно в тех областях сумки, где защита наиболее важна. Разделители M-Guard изготовлены из пены EVA высокой плотности, которая обеспечивает исключительную амортизацию при сохранении сверхтонкого профиля. Кроме того, SAS-TEC, вязкоупругая пена с эффектом памяти и стойкость к нескольким ударам, добавляет структурное усиление в основании рюкзака, обеспечивающее дополнительные амортизирующие свойства. Для еще большей беззаботности можно использовать навесной замок TSA, чтобы закрепить съемник для стальной проволоки, чтобы закрыть основное отделение.

Отзывы о товаре Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Рюкзак
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак для камеры Manfrotto PRO Light Frontloader M - это профессиональная сумка для камеры, специально разработанная для обеспечения непревзойденной защиты снаряжения, которая соответствует предпочтениям и рабочему процессу любого профессионального фотографа или режиссера. Для профессиональных фотографов и режиссеров, работающих над заданиями, сумка для фотоаппарата, в которой хранятся и защищаются их камеры, не менее важна в творческом процессе. Рюкзаки PRO Light открывают совершенную систему защиты M-Guard, специально разработанную и испытанную в лаборатории, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и ударопрочности, особенно в тех областях сумки, где защита наиболее важна. Разделители M-Guard изготовлены из пены EVA высокой плотности, которая обеспечивает исключительную амортизацию при сохранении сверхтонкого профиля. Кроме того, SAS-TEC, вязкоупругая пена с эффектом памяти и стойкость к нескольким ударам, добавляет структурное усиление в основании рюкзака, обеспечивающее дополнительные амортизирующие свойства. Для еще большей беззаботности можно использовать навесной замок TSA, чтобы закрепить съемник для стальной проволоки, чтобы закрыть основное отделение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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