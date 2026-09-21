Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M)
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Характеристики
Описание товара Рюкзак Manfrotto PL Frontloader Backpack M (MB PL2-BP-FL-M)
Рюкзак для камеры Manfrotto PRO Light Frontloader M - это профессиональная сумка для камеры, специально разработанная для обеспечения непревзойденной защиты снаряжения, которая соответствует предпочтениям и рабочему процессу любого профессионального фотографа или режиссера. Для профессиональных фотографов и режиссеров, работающих над заданиями, сумка для фотоаппарата, в которой хранятся и защищаются их камеры, не менее важна в творческом процессе. Рюкзаки PRO Light открывают совершенную систему защиты M-Guard, специально разработанную и испытанную в лаборатории, чтобы гарантировать высочайший уровень защиты и ударопрочности, особенно в тех областях сумки, где защита наиболее важна. Разделители M-Guard изготовлены из пены EVA высокой плотности, которая обеспечивает исключительную амортизацию при сохранении сверхтонкого профиля. Кроме того, SAS-TEC, вязкоупругая пена с эффектом памяти и стойкость к нескольким ударам, добавляет структурное усиление в основании рюкзака, обеспечивающее дополнительные амортизирующие свойства. Для еще большей беззаботности можно использовать навесной замок TSA, чтобы закрепить съемник для стальной проволоки, чтобы закрыть основное отделение.
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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