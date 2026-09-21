Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack M III (MB MA3-BP-T)
Компактный, удобный рюкзак Manfrotto Advanced Travel Backpack III (MB MA3-BP-T) для DSLR или беззеркальных камер ориентирован на фотографов-путешественников. Рюкзак рассчитан на комплект фототехники, складной дрон, компактный стабилизатор и штатив. Доступ в верхнее и нижнее отделения осуществляется с одной боковой стороны рюкзака через боковой клапан. Можно использовать боковой доступ только к фотоотделению или полный боковой доступ к технике и личным вещам. Расширяемый боковой карман с другой стороны рюкзака можно использовать под штатив, стабилизатор, например, DJI Osmo Mobile 2. Предусмотрено крепление для штатива также спереди рюкзака. Рюкзак вмещает комплект из камеры Canon EOS 5D mark IV с дополнительными 3-4 объективами в зависимости от размера (например, 16-35 / 2.8, 24-70 / 2.8 или 70-200 / 2.8). Алтернативный вариант загрузки предполагает возможность разместить полнокадровую беззеркальную камеру, такую как полнокадровая Sony Alpha с объективом 70-200 мм f / 4 плюс DJI Mavic Pro 2 с несколькими аккумуляторами и пультом управления. В верхней части рюкзака предусмотрено место для личных вещей, также небольшие аксессуары можно разместить во внешнем верхнем кармане. В фотоотделении используется система защитных перегородок M-GUARD, которая гарантирует непревзойденную защиту и безопасность фототехники в любой ситуации. Перегородки M-Guard выполнены из высокоплотной пены EVA, они обеспечивают исключительную ударопрочную защиту и имеют сверхтонкий профиль. Перегородки максимально компактны и дают полную защиту техники при максимальном использовании пространства. Дизайн рюкзака позволяет быстро извлечь нужную технику или личные вещи, не затратив лишнее время и избежать суеты. Специальное отделение вмещает 15-дюймовый ноутбук с удобным отдельным доступом сбоку. При необходимости можно убрать все перегородки, трансформировав рюкзак в обычную туристическую модель. Внешняя ткань имеет водоотталкивающую пропитку. Всепогодный чехол дополнительно защитит от дождя.
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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