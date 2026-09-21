Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Рюкзак
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710842
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Описание товара Рюкзак Manfrotto Active Backpack III (MB MA3-BP-A)
Рюкзак Advanced ACTIVE backpack III предназначен для ежедневного использования. Рюкзак рассчитан на комплект техники из зеркальной или беззеркальной камеры, а также складной дрон и штатив. Ориентирован на фотографа-любителя. Отделение под технику расположено в нижней части и имеет отдельную крышку доступа. В верхней просторной части рюкзака размещаются личные вещи. В боковом эластичном кармане можно расположить бутылку с водой или штатив. Мягкие плечевые ремни вместе с нагрудным ремнем распределяют вес. 3D формованная уплотненная задняя спинка обеспечивают комфорт при переноске рюкзака. Имеется отделение для ноутбука. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана при транспортировке в многолюдном месте. Всепогодный чехол защитит от дождя. Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.
Рюкзак Advanced ACTIVE backpack III предназначен для ежедневного использования. Рюкзак рассчитан на комплект техники из зеркальной или беззеркальной камеры, а также складной дрон и штатив. Ориентирован на фотографа-любителя. Отделение под технику расположено в нижней части и имеет отдельную крышку доступа. В верхней просторной части рюкзака размещаются личные вещи. В боковом эластичном кармане можно расположить бутылку с водой или штатив. Мягкие плечевые ремни вместе с нагрудным ремнем распределяют вес. 3D формованная уплотненная задняя спинка обеспечивают комфорт при переноске рюкзака. Имеется отделение для ноутбука. Специальная петля позволит закрепить рюкзак на ручке чемодана при транспортировке в многолюдном месте. Всепогодный чехол защитит от дождя. Рюкзак выполнен в элегантном стиле Manfrotto, имеет общие черты, характерные всей коллекции Advanced III. Объемный черный 3D логотип, стильный и лаконичный внешний материал, фирменная подкладка и фурнитура подчеркивают премиальный уровень продуктов, демонстрируют высокое качество производства.
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