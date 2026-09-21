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Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710840
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Описание товара Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M)
Самый многофункциональный в линейке по габаритам и пространству, Pro Light Cineloader Medium является идеальным выбором для съемочных групп видеожурналистов или видеооператоров-одногруппников, которым приходится носить с собой много оборудования. Протестированная на грузоподъемность 15 кг, эта сумка идеально подходит для полностью оснащенной видеокамеры и сопутствующих аксессуаров.. Верхняя крышка отличается новым гибридным подходом к защите. Мягкие и твердые материалы были объединены: благодаря термоформованной защитной крышке EVA профессионалы будут спокойны при транспортировке своего снаряжения независимо от условий. На крышке также имеются 3 прозрачных кармана и петля для переноски аксессуаров.
Самый многофункциональный в линейке по габаритам и пространству, Pro Light Cineloader Medium является идеальным выбором для съемочных групп видеожурналистов или видеооператоров-одногруппников, которым приходится носить с собой много оборудования. Протестированная на грузоподъемность 15 кг, эта сумка идеально подходит для полностью оснащенной видеокамеры и сопутствующих аксессуаров.. Верхняя крышка отличается новым гибридным подходом к защите. Мягкие и твердые материалы были объединены: благодаря термоформованной защитной крышке EVA профессионалы будут спокойны при транспортировке своего снаряжения независимо от условий. На крышке также имеются 3 прозрачных кармана и петля для переноски аксессуаров.
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