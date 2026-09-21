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Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) купить с доставкой в Москве
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Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M)

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Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 1
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 2
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 3
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 4
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 5
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 6
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 7
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 8
Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 1
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 2
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 3
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 4
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 5
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 6
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 7
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 8
  • Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710840
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Характеристики

Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х31х28
Вес, кг.
3.14

Описание товара Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M)

Самый многофункциональный в линейке по габаритам и пространству, Pro Light Cineloader Medium является идеальным выбором для съемочных групп видеожурналистов или видеооператоров-одногруппников, которым приходится носить с собой много оборудования. Протестированная на грузоподъемность 15 кг, эта сумка идеально подходит для полностью оснащенной видеокамеры и сопутствующих аксессуаров.. Верхняя крышка отличается новым гибридным подходом к защите. Мягкие и твердые материалы были объединены: благодаря термоформованной защитной крышке EVA профессионалы будут спокойны при транспортировке своего снаряжения независимо от условий. На крышке также имеются 3 прозрачных кармана и петля для переноски аксессуаров.

Отзывы о товаре Cумка Manfrotto Pro Light Cineloader Medium (MB PL-CL-M)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Manfrotto
Тип товара
Сумка
Страна производитель
Китай
Описание
Самый многофункциональный в линейке по габаритам и пространству, Pro Light Cineloader Medium является идеальным выбором для съемочных групп видеожурналистов или видеооператоров-одногруппников, которым приходится носить с собой много оборудования. Протестированная на грузоподъемность 15 кг, эта сумка идеально подходит для полностью оснащенной видеокамеры и сопутствующих аксессуаров.. Верхняя крышка отличается новым гибридным подходом к защите. Мягкие и твердые материалы были объединены: благодаря термоформованной защитной крышке EVA профессионалы будут спокойны при транспортировке своего снаряжения независимо от условий. На крышке также имеются 3 прозрачных кармана и петля для переноски аксессуаров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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