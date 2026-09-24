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Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) купить с доставкой в Москве
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Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325)

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Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - фото 1
Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - фото 2
Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - фото 3
Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - фото 4
Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Max потребляемая мощность запуска, Вт
1040
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
24
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
1
Максимальный ток запуска, А
600
  • Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - фото 1
  • Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - фото 2
  • Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - фото 3
  • Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - фото 4
  • Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 420 руб. 
Начислим 279 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710838
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325)
17 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
Зарядное устройство - 1 шт.; Сетевой кабель - 1 шт.; Щупы подключения к АКБ - 1 шт.; Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Max потребляемая мощность запуска, Вт
1040
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
24
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
1
Максимальный ток запуска, А
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х24х17
Вес, кг.
4.9

Описание товара Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325)

Инверторное пуско-зарядное устройство предназначено для запуска двигателя с разряженным аккумулятором и зарядки аккумуляторных батарей легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, снегоходов, катеров (лодок), газонокосилок, тракторов, гидроциклов и т.д. Зарядные устройства ЗУБР управляются с помощью микропроцессора. Микропроцессор зарядного устройства оценивает состояние батареи и соответствующим образом устанавливает силу зарядного тока и напряжение (в зависимости от типа АКБ и её состояния). Это позволяет наиболее эффективно зарядить аккумулятор и продлить срок его службы.

Отзывы о товаре Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
Зарядное устройство - 1 шт.; Сетевой кабель - 1 шт.; Щупы подключения к АКБ - 1 шт.; Руководство по эксплуатации - 1 шт.
Max потребляемая мощность запуска, Вт
1040
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
24
Максимальная емкость аккумулятора, А·ч
1
Максимальный ток запуска, А
600
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторное пуско-зарядное устройство предназначено для запуска двигателя с разряженным аккумулятором и зарядки аккумуляторных батарей легковых и грузовых автомобилей, мотоциклов, снегоходов, катеров (лодок), газонокосилок, тракторов, гидроциклов и т.д. Зарядные устройства ЗУБР управляются с помощью микропроцессора. Микропроцессор зарядного устройства оценивает состояние батареи и соответствующим образом устанавливает силу зарядного тока и напряжение (в зависимости от типа АКБ и её состояния). Это позволяет наиболее эффективно зарядить аккумулятор и продлить срок его службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пуско-зарядное устройство инверторное ЗУБР И-ПЗУ-1000, 12/24В, 600А, 5-80А (59325) - по цене 17420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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