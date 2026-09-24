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Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) купить с доставкой в Москве
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Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5)

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Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 1
Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 2
Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 3
Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 4
Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 5
Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 6
Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 7
Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пусковое устройство
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
24
Максимальный ток запуска, А
300
  • Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 1
  • Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 2
  • Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 3
  • Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 4
  • Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 5
  • Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 6
  • Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 7
  • Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710836
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5)
1 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
провод для запуска двигателя, сумка
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
24
Максимальный ток запуска, А
300
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х21х7
Вес, кг.
1.35

Описание товара Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5)

Стартовые провода ЗУБР выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы. Применяются для запуска двигателей автомобилей при низкой температуре воздуха в холодное время года, а также после длительного хранения автомобиля, вызвавшего саморазряд АКБ.

Отзывы о товаре Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пусковое устройство
Комплектация
провод для запуска двигателя, сумка
Напряжение автомобильного аккумулятора, В
24
Максимальный ток запуска, А
300
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стартовые провода ЗУБР выполнены из высококачественных материалов и имеют длительный срок службы. Применяются для запуска двигателей автомобилей при низкой температуре воздуха в холодное время года, а также после длительного хранения автомобиля, вызвавшего саморазряд АКБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Провода пусковые морозостойкие ЗУБР 300 А, 2.5 м, (59330-300-2.5) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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