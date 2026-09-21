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Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) купить с доставкой в Москве
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Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20)

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Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 1
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 2
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 3
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 4
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 5
Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал чехла
силикон
Цвет
черный
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 1
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 2
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 3
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 4
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 5
  • Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710824
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Характеристики

Бренд
uBear
Материал чехла
силикон
Цвет
черный
Размеры в упаковке, см
18х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20)

Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели

Отзывы о товаре Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20)




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Характеристики
Бренд
uBear
Материал чехла
силикон
Цвет
черный
Описание
Защищает устройство от грязи, пыли, влаги и мелких механических повреждений. Легко устанавливается, не требует особого ухода. Полностью соответствует параметрам заявленной модели
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол (клип-кейс) uBear для Apple iPhone 12 mini Touch Case черный (CS61BL54TH-I20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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