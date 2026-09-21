Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A25 Clear Case A25 прозрачный (EF-QA256CTEGRU)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy A25
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710822
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Характеристики
Бренд
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy A25
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х2
Вес, г.
80
Описание товара Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A25 Clear Case A25 прозрачный (EF-QA256CTEGRU)
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A25 Clear Case A25 прозрачный (EF-QA256CTEGRU)
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Бренд
Материал
полиуретан
Совместимость
Samsung Galaxy A25
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A25 Clear Case A25 прозрачный (EF-QA256CTEGRU)
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, силиконовые
Чехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A25 Clear Case A25 прозрачный (EF-QA256CTEGRU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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