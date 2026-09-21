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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD805H2T аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) купить с доставкой в Москве
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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD805H2T аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD805H2T аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710728
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 5 ач, зарядное устройство, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
90
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
34.7
Длина, м
43.6
Высота, см
12.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х16
Вес, кг.
6.7

Описание товара Дрель-шуруповерт DeWalt DCD805H2T аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)

Эффективный бесщеточный двигатель снижает энергопотребление инструмента, сохраняя высокую производительность. 2 скорости и 15 ступеней момента позволяют адаптировать режим работы инструмента под любую задачу. Быстрозажимной патрон позволяет работать с оснасткой диаметром от 1.5 до 13 мм, легко и быстро, меняя ее без дополнительных инструментов. Трехрежимная LED-подсветка. Поворотный светодиодный модуль позволяет регулировать направление и интенсивность освещения. Кейс TSTAK совместимый с модульной системой хранения. Легендарная надежность DeWALT гарантирует уверенность в инструменте даже при выполнении работ, требующих профессиональной точности.



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Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт DeWalt DCD805H2T аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте)




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип двигателя
бесщеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор 5 ач, зарядное устройство, кейс TSTAK, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1.5
Макс. диаметр патрона
13
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
90
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
55
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Фиксация шпинделя
да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
34000 уд/мин
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
34.7
Длина, м
43.6
Высота, см
12.8
Страна производитель
Китай
Описание
Эффективный бесщеточный двигатель снижает энергопотребление инструмента, сохраняя высокую производительность. 2 скорости и 15 ступеней момента позволяют адаптировать режим работы инструмента под любую задачу. Быстрозажимной патрон позволяет работать с оснасткой диаметром от 1.5 до 13 мм, легко и быстро, меняя ее без дополнительных инструментов. Трехрежимная LED-подсветка. Поворотный светодиодный модуль позволяет регулировать направление и интенсивность освещения. Кейс TSTAK совместимый с модульной системой хранения. Легендарная надежность DeWALT гарантирует уверенность в инструменте даже при выполнении работ, требующих профессиональной точности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Дрель-шуруповерт DeWalt DCD805H2T аккум. патрон:быстрозажимной (кейс в комплекте) - стоимость товара 42220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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