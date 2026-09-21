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Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion

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Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion - фото 1
Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion - фото 2
Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion - фото 3
Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion - фото 4
Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion - фото 1
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion - фото 2
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion - фото 3
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion - фото 4
  • Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710724
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х10
Вес, г.
120

Описание товара Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion

Аккумулятор DeWalt DCB547-XJ XR FLEXVOLТ 18/54V подходит для совместного использования с ручными инструментами и садовой техникой на платформе FLEXVOLT 54 В и XR 18 В. Литий-ионная технология исключает эффект памяти и гарантирует до 2000 циклов заряда/разряда. В зависимости от напряжения питания аккумулятор DeWalt DCB547-XJ XR FLEXVOLТ 18/54V подает энергию с емкостью 3 А*ч и 9 А*ч. Слайдерный механизм обеспечивает удобную и прочную фиксацию в инструменте. Световой индикатор отображает доступный ресурс заряда.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная DeWalt DCB547-XJ 18В 9Ач Li-Ion




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
9
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумулятор DeWalt DCB547-XJ XR FLEXVOLТ 18/54V подходит для совместного использования с ручными инструментами и садовой техникой на платформе FLEXVOLT 54 В и XR 18 В. Литий-ионная технология исключает эффект памяти и гарантирует до 2000 циклов заряда/разряда. В зависимости от напряжения питания аккумулятор DeWalt DCB547-XJ XR FLEXVOLТ 18/54V подает энергию с емкостью 3 А*ч и 9 А*ч. Слайдерный механизм обеспечивает удобную и прочную фиксацию в инструменте. Световой индикатор отображает доступный ресурс заряда.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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