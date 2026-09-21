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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710721
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Описание товара Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый
Строительный пылесос BAX-600E с автоочисткой фильтра и классом пыли “М”– надежный и эффективный инструмент, который обеспечит безупречную чистоту на строительных площадках и в производственных помещениях.
Основным преимуществом данной модели является автоочистка фильтра, что значительно упрощает процесс работы на стройке. Благодаря этой функции фильтр автоматически очищается от загрязнений через определенный промежуток времени, что обеспечивает более длительный срок его эксплуатации и поддерживает высокую производительность пылесоса во время работы.
Одной из главных особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор. Это означает, что он обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы, так как охлаждение обмоток двигателя происходит не горячим рабочим воздухом, как у других пылесосов, а холодным внешним. Байпасный мотор также гарантирует надежную работу пылесоса даже при длительном использовании и при высоких нагрузках.
В основе пылесоса используется байпасный мотор мощностью 1600 Вт с двойной турбиной. Это позволяет обеспечить эффективное всасывание даже самых мелких частиц пыли и грязи. Двухтурбинный двигатель обеспечивает высокую скорость воздушного потока, а разрежение в 22 кПа значительно повышает мощность всасывания.
Строительный пылесос BAX-600E с автоочисткой фильтра и классом пыли “М”– надежный и эффективный инструмент, который обеспечит безупречную чистоту на строительных площадках и в производственных помещениях.
Основным преимуществом данной модели является автоочистка фильтра, что значительно упрощает процесс работы на стройке. Благодаря этой функции фильтр автоматически очищается от загрязнений через определенный промежуток времени, что обеспечивает более длительный срок его эксплуатации и поддерживает высокую производительность пылесоса во время работы.
Одной из главных особенностей этого пылесоса является его байпасный мотор. Это означает, что он обеспечивает высокую производительность и длительный срок службы, так как охлаждение обмоток двигателя происходит не горячим рабочим воздухом, как у других пылесосов, а холодным внешним. Байпасный мотор также гарантирует надежную работу пылесоса даже при длительном использовании и при высоких нагрузках.
В основе пылесоса используется байпасный мотор мощностью 1600 Вт с двойной турбиной. Это позволяет обеспечить эффективное всасывание даже самых мелких частиц пыли и грязи. Двухтурбинный двигатель обеспечивает высокую скорость воздушного потока, а разрежение в 22 кПа значительно повышает мощность всасывания.
Пылесос строительный Bort BAX-600E 1600Вт (уборка: сухая/влажная) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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