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Батарея аккумуляторная Metabo Li-Power 18В 2.0Ач (625026000) купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная Metabo Li-Power 18В 2.0Ач (625026000)

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Батарея аккумуляторная Metabo Li-Power 18В 2.0Ач (625026000) - фото 1
Батарея аккумуляторная Metabo Li-Power 18В 2.0Ач (625026000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
18
  • Батарея аккумуляторная Metabo Li-Power 18В 2.0Ач (625026000) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Metabo Li-Power 18В 2.0Ач (625026000) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710719
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х6
Вес, г.
480

Описание товара Батарея аккумуляторная Metabo Li-Power 18В 2.0Ач (625026000)

Аккумуляторы для электроинструмента Metabo представляют собой высококачественные и надежные источники питания, предназначенные для длительной и эффективной работы Ваших инструментов. Данная модель аккумулятора характеризуется удобным типом крепления слайдер, который обеспечивает быстрый и надежный монтаж на инструменте, что особенно важно при интенсивной работе. Аккумулятор выполнен по технологии Li-Ion, что гарантирует высокую плотность энергии, малый саморазряд и отсутствие эффекта памяти. Это позволяет сохранять полную емкость даже после многочисленных циклов зарядки и разрядки, обеспечивая длительный срок службы. При емкости в 2 А·ч и напряжении 18 В данный аккумулятор оптимально подходит для большинства электроинструментов Metabo, обеспечивая мощность и производительность, необходимые для выполнения самых разнообразных задач. Независимо от того, работаете ли вы на стройплощадке или выполняете домашние ремонтные работы, этот аккумулятор обеспечит стабильное и продолжительное питание вашего инструмента. Кроме того, аккумуляторы Metabo известны своей безопасностью и надежностью: они защищены от перегрева, перегрузки и короткого замыкания, что обеспечивает длительную и безотказную эксплуатацию. Выбирая аккумулятор Metabo, вы выбираете качество, которое подтверждено опытом тысяч пользователей по всему миру.



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Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Metabo Li-Power 18В 2.0Ач (625026000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип крепления
слайдер
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторы для электроинструмента Metabo представляют собой высококачественные и надежные источники питания, предназначенные для длительной и эффективной работы Ваших инструментов. Данная модель аккумулятора характеризуется удобным типом крепления слайдер, который обеспечивает быстрый и надежный монтаж на инструменте, что особенно важно при интенсивной работе. Аккумулятор выполнен по технологии Li-Ion, что гарантирует высокую плотность энергии, малый саморазряд и отсутствие эффекта памяти. Это позволяет сохранять полную емкость даже после многочисленных циклов зарядки и разрядки, обеспечивая длительный срок службы. При емкости в 2 А·ч и напряжении 18 В данный аккумулятор оптимально подходит для большинства электроинструментов Metabo, обеспечивая мощность и производительность, необходимые для выполнения самых разнообразных задач. Независимо от того, работаете ли вы на стройплощадке или выполняете домашние ремонтные работы, этот аккумулятор обеспечит стабильное и продолжительное питание вашего инструмента. Кроме того, аккумуляторы Metabo известны своей безопасностью и надежностью: они защищены от перегрева, перегрузки и короткого замыкания, что обеспечивает длительную и безотказную эксплуатацию. Выбирая аккумулятор Metabo, вы выбираете качество, которое подтверждено опытом тысяч пользователей по всему миру.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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