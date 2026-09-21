Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZARCAU) Grey
Планшет Samsung – это мощное устройство, способное удовлетворить требования даже самых взыскательных пользователей. Изготовленный из прочного алюминия, он не только стильно выглядит, но и обладает высокой надежностью, поддерживаемой классом защиты IP68, что делает его устойчивым к пыли и влаге. Сердцем планшета является восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц, обеспечивающий быструю и плавную работу системы. Благодаря 8 Гб оперативной памяти можно без усилий переключаться между приложениями и наслаждаться высокой производительностью устройства. Планшет оборудован большим и ярким экраном с диагональю 13,1 дюйма и разрешением 2880x1800 пикселей, что делает его идеальным для работы с графикой и просмотра мультимедийного контента в высоком качестве. Встроенный стилус в комплекте открывает новые возможности для творчества и работы с документами, позволяя более точно выполнять задачи. Устройство предлагает 128 Гб встроенной памяти, что обеспечивает достаточно места для хранения всех необходимых файлов, приложений и мультимедийного контента. Планшет функционирует под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ ко всем популярным приложениям и сервисам. Планшет Samsung в элегантном сером цвете – это идеальный выбор для тех, кто ценит сочетание стиля, производительности и функциональности.
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