Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver
Планшет Samsung — это высокопроизводительное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и впечатляющие технические характеристики, удовлетворяющие самые высокие требования пользователей. Оснащённый большим и ярким 13,1-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800 пикселей, этот планшет обеспечивает четкость изображения и насыщенность цветов, идеальную для работы и развлечений. Под корпусом из прочного алюминия, выполненного в элегантном серебристом цвете, скрывается мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц, обеспечивающий плавную и быструю работу устройства. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, планшет легко справляется с многозадачностью и запуском ресурсоёмких приложений. Для хранения данных пользователю доступно 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет сохранять большие объемы документов, фотографий и видео. Операционная система Android обеспечивает удобный интерфейс и доступ ко множеству приложений в Play Маркете. Планшет также оснащен стилусом, который входит в комплект поставки, открывая широкий спектр возможностей для творчества и офиса. Однако клавиатура в комплект не входит, что делает этот планшет особенно подходящим для тех, кто предпочитает сенсорное управление. С классом защиты IP68 планшет надежно защищен от пыли и влаги, что делает его отличным выбором для активного образа жизни и работы в самых разных условиях. Этот планшет Samsung станет идеальным спутником как для бизнесменов, так и для творческих личностей, стремящихся к высокотехнологичным и стильным решениям.
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