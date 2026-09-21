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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710688
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BLBRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue

Планшет Samsung — это идеальное сочетание стиля, мощности и передовых технологий. Элегантный голубой корпус из прочного алюминия не только притягивает взгляды, но и обеспечивает надежную защиту, что подтверждается классом защиты IP68, позволяющим использовать устройство в различных условиях. С впечатляющим 13,1-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800 планшет предлагает невероятно четкое и яркое изображение, которое прекрасно подходит для просмотра мультимедиа, работы с документами и игр. Высокая производительность гарантируется мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц и оперативной памятью объемом 8 Гб, что обеспечивает плавную и быструю работу в многозадачном режиме. Встроенная память на 128 Гб позволяет хранить большое количество приложений, фото и видеоматериалов. Планшет работает на операционной системе Android, что дает доступ к широкому выбору приложений и сервисов. Для максимального удобства в комплекте предусмотрен стилус, который превращает устройство в студию для творчества и работы. Он идеально подходит для рисования, создания заметок и простого навигации по экрану. Клавиатура не включена в комплект, но устройство легко совместимо с беспроводными моделями, добавляя дополнительную гибкость в использовании. Планшет Samsung — это надежный партнер для тех, кто ценит производительность, стиль и передовые технологии в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BLBRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это идеальное сочетание стиля, мощности и передовых технологий. Элегантный голубой корпус из прочного алюминия не только притягивает взгляды, но и обеспечивает надежную защиту, что подтверждается классом защиты IP68, позволяющим использовать устройство в различных условиях. С впечатляющим 13,1-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800 планшет предлагает невероятно четкое и яркое изображение, которое прекрасно подходит для просмотра мультимедиа, работы с документами и игр. Высокая производительность гарантируется мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц и оперативной памятью объемом 8 Гб, что обеспечивает плавную и быструю работу в многозадачном режиме. Встроенная память на 128 Гб позволяет хранить большое количество приложений, фото и видеоматериалов. Планшет работает на операционной системе Android, что дает доступ к широкому выбору приложений и сервисов. Для максимального удобства в комплекте предусмотрен стилус, который превращает устройство в студию для творчества и работы. Он идеально подходит для рисования, создания заметок и простого навигации по экрану. Клавиатура не включена в комплект, но устройство легко совместимо с беспроводными моделями, добавляя дополнительную гибкость в использовании. Планшет Samsung — это надежный партнер для тех, кто ценит производительность, стиль и передовые технологии в одном устройстве.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BLBRCAU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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