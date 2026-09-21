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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710687
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BZSPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver

Планшет Samsung серебристого цвета — это современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Внутри стильного алюминиевого корпуса скрывается множество передовых технологий. Устройство оснащено внушительной встроенной памятью объемом 256 Гб, чего более чем достаточно для хранения всех ваших приложений, документов и мультимедийных файлов. С ярким 13,1-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800 пикселей вы сможете наслаждаться четким и насыщенным изображением. Планшет работает на операционной системе Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и сервисов. Под капотом планшета установлен мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц, в купе с 12 Гб оперативной памяти. Это гарантирует быструю и плавную работу с любыми приложениями, будь то офисные программы или современные игры. Защита по стандарту IP68 позволяет устройству не бояться пыли и воды, что делает его надежным спутником в любых условиях. В комплекте идет стилус, который существенно расширяет функциональность планшета, особенно для тех, кто часто работает с графикой или предпочитает делать рукописные заметки. Однако клавиатура в комплект не входит, что лишь подчеркивает мобильность и легкость этой модели. Этот планшет Samsung является идеальным выбором для тех, кто ищет мощное и надежное устройство с современными характеристиками.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BZSPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung серебристого цвета — это современное устройство, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Внутри стильного алюминиевого корпуса скрывается множество передовых технологий. Устройство оснащено внушительной встроенной памятью объемом 256 Гб, чего более чем достаточно для хранения всех ваших приложений, документов и мультимедийных файлов. С ярким 13,1-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800 пикселей вы сможете наслаждаться четким и насыщенным изображением. Планшет работает на операционной системе Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и сервисов. Под капотом планшета установлен мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц, в купе с 12 Гб оперативной памяти. Это гарантирует быструю и плавную работу с любыми приложениями, будь то офисные программы или современные игры. Защита по стандарту IP68 позволяет устройству не бояться пыли и воды, что делает его надежным спутником в любых условиях. В комплекте идет стилус, который существенно расширяет функциональность планшета, особенно для тех, кто часто работает с графикой или предпочитает делать рукописные заметки. Однако клавиатура в комплект не входит, что лишь подчеркивает мобильность и легкость этой модели. Этот планшет Samsung является идеальным выбором для тех, кто ищет мощное и надежное устройство с современными характеристиками.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BZSPCAU) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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