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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710686
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BLBPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue

Планшет Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. С впечатляющей встроенной памятью объемом 256 Гб, этот планшет обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших данных, приложений и медиафайлов. Голубой цвет корпуса придаёт устройству стильный и свежий вид, подчёркивая его современность. Планшет оснащён мощным 8-ядерным процессором Samsung Exynos 1580, работающим на частоте 2,9 ГГц. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти это гарантирует плавную и быструю работу при выполнении самых различных задач, от повседневного использования до интенсивных мультимедийных приложений. Экран диагональю 13,1 дюйма с разрешением 2880x1800 обеспечивает чёткое и яркое отображение изображения, что делает его идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и игр. Материал корпуса выполнен из алюминия, что не только придаёт устройству прочность, но и делает его лёгким и удобным в использовании. Кроме того, планшет обладает классом защиты IP68, что обеспечивает защиту от пыли и воды, позволяя использовать его в самых различных условиях. Стилус, входящий в комплект, значительно расширяет возможности устройства, позволяя с лёгкостью делать заметки, рисовать и работать с графическими приложениями. Операционная система Android обеспечивает доступ к множеству приложений и сервисов, открывая безграничные возможности для работы и развлечений. Этот планшет станет отличным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BLBPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и элегантный дизайн. С впечатляющей встроенной памятью объемом 256 Гб, этот планшет обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших данных, приложений и медиафайлов. Голубой цвет корпуса придаёт устройству стильный и свежий вид, подчёркивая его современность. Планшет оснащён мощным 8-ядерным процессором Samsung Exynos 1580, работающим на частоте 2,9 ГГц. В сочетании с 12 Гб оперативной памяти это гарантирует плавную и быструю работу при выполнении самых различных задач, от повседневного использования до интенсивных мультимедийных приложений. Экран диагональю 13,1 дюйма с разрешением 2880x1800 обеспечивает чёткое и яркое отображение изображения, что делает его идеальным для просмотра фильмов, работы с документами и игр. Материал корпуса выполнен из алюминия, что не только придаёт устройству прочность, но и делает его лёгким и удобным в использовании. Кроме того, планшет обладает классом защиты IP68, что обеспечивает защиту от пыли и воды, позволяя использовать его в самых различных условиях. Стилус, входящий в комплект, значительно расширяет возможности устройства, позволяя с лёгкостью делать заметки, рисовать и работать с графическими приложениями. Операционная система Android обеспечивает доступ к множеству приложений и сервисов, открывая безграничные возможности для работы и развлечений. Этот планшет станет отличным выбором для тех, кто ценит производительность, стиль и надежность в одном устройстве.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X626BLBPCAU) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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