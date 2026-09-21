Top.Mail.Ru
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710685
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NZARCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
32х22х2
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey

Планшет Samsung представляет собой современное устройство, объединяющее в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, что делает его идеальным выбором для работы, учебы и развлечений. Эта модель оснащена 128 Гб встроенной памяти, позволяя хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедиа. Серый цвет корпуса из алюминия придает устройству стильный и современный вид, а класс защиты IP68 обеспечивает надежность в различных условиях эксплуатации. Большой экран с диагональю 13,1 дюйма и высоким разрешением 2880x1800 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность цветов, делая просмотр видео и работу с графикой более комфортными. Под капотом планшета работает мощный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Оперативная память объемом 8 Гб позволяет запускать многочисленные приложения и справляться с многозадачностью без каких-либо задержек. Планшет работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и услуг. В комплект входит стилус, что упрощает создание заметок, рисование и взаимодействие с экраном. Отсутствие клавиатуры в комплекте делает устройство более легким и портативным, идеально подходящим для активного образа жизни. Таким образом, планшет Samsung сочетает в себе производительность и функциональность, удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NZARCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой современное устройство, объединяющее в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, что делает его идеальным выбором для работы, учебы и развлечений. Эта модель оснащена 128 Гб встроенной памяти, позволяя хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедиа. Серый цвет корпуса из алюминия придает устройству стильный и современный вид, а класс защиты IP68 обеспечивает надежность в различных условиях эксплуатации. Большой экран с диагональю 13,1 дюйма и высоким разрешением 2880x1800 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность цветов, делая просмотр видео и работу с графикой более комфортными. Под капотом планшета работает мощный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Оперативная память объемом 8 Гб позволяет запускать многочисленные приложения и справляться с многозадачностью без каких-либо задержек. Планшет работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и услуг. В комплект входит стилус, что упрощает создание заметок, рисование и взаимодействие с экраном. Отсутствие клавиатуры в комплекте делает устройство более легким и портативным, идеально подходящим для активного образа жизни. Таким образом, планшет Samsung сочетает в себе производительность и функциональность, удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...