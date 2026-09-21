Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZARCAU) Grey
Планшет Samsung представляет собой современное устройство, объединяющее в себе элегантный дизайн и мощные технические характеристики, что делает его идеальным выбором для работы, учебы и развлечений. Эта модель оснащена 128 Гб встроенной памяти, позволяя хранить все необходимые файлы, приложения и мультимедиа. Серый цвет корпуса из алюминия придает устройству стильный и современный вид, а класс защиты IP68 обеспечивает надежность в различных условиях эксплуатации. Большой экран с диагональю 13,1 дюйма и высоким разрешением 2880x1800 обеспечивает невероятную четкость и насыщенность цветов, делая просмотр видео и работу с графикой более комфортными. Под капотом планшета работает мощный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц и восемью ядрами, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Оперативная память объемом 8 Гб позволяет запускать многочисленные приложения и справляться с многозадачностью без каких-либо задержек. Планшет работает под управлением операционной системы Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и услуг. В комплект входит стилус, что упрощает создание заметок, рисование и взаимодействие с экраном. Отсутствие клавиатуры в комплекте делает устройство более легким и портативным, идеально подходящим для активного образа жизни. Таким образом, планшет Samsung сочетает в себе производительность и функциональность, удовлетворяя потребности самых требовательных пользователей.
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