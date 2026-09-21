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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710684
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NZSRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
998

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver

Планшет Samsung с выдающимися техническими характеристиками представляет собой совершенное решение для пользователей, ценящих производительность и стиль. Устройство оснащено 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить все необходимые данные под рукой, будь то рабочие документы или мультимедийные файлы. Серебристый цвет корпуса из алюминия придаёт планшету элегантный и современный вид. Диагональ экрана 13,1 дюйма и разрешение 2880x1800 обеспечивают яркое и чёткое изображение, что делает его идеальным для просмотров фильмов, работы с графикой или чтения. Операционная система Android предоставляет пользователям доступ к широкому спектру приложений и сервисов, упрощая выполнение любых задач. Под капотом планшета находится мощный процессор Samsung Exynos 1580 с восемью ядрами и тактовой частотой 2,9 ГГц, в сочетании с 8 Гб оперативной памяти, обеспечивающий плавную многозадачность и высокую производительность даже при запуске требовательных приложений. Планшет также имеет класс защиты IP68, что гарантирует защиту от пыли и воды, расширяя его функциональность до использования в различных условиях. В комплекте со стилусом, данное устройство подходит не только для развлечений, но и для работы, предоставляя возможности для создания заметок и рисунков с высокой точностью. Однако клавиатура не входит в комплект поставки, что стоит учитывать при организации рабочего процесса. В целом, этот планшет от Samsung сочетает в себе инновационные технологии и изысканный дизайн, подходя как для деловых нужд, так и для личного использования.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NZSRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung с выдающимися техническими характеристиками представляет собой совершенное решение для пользователей, ценящих производительность и стиль. Устройство оснащено 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить все необходимые данные под рукой, будь то рабочие документы или мультимедийные файлы. Серебристый цвет корпуса из алюминия придаёт планшету элегантный и современный вид. Диагональ экрана 13,1 дюйма и разрешение 2880x1800 обеспечивают яркое и чёткое изображение, что делает его идеальным для просмотров фильмов, работы с графикой или чтения. Операционная система Android предоставляет пользователям доступ к широкому спектру приложений и сервисов, упрощая выполнение любых задач. Под капотом планшета находится мощный процессор Samsung Exynos 1580 с восемью ядрами и тактовой частотой 2,9 ГГц, в сочетании с 8 Гб оперативной памяти, обеспечивающий плавную многозадачность и высокую производительность даже при запуске требовательных приложений. Планшет также имеет класс защиты IP68, что гарантирует защиту от пыли и воды, расширяя его функциональность до использования в различных условиях. В комплекте со стилусом, данное устройство подходит не только для развлечений, но и для работы, предоставляя возможности для создания заметок и рисунков с высокой точностью. Однако клавиатура не входит в комплект поставки, что стоит учитывать при организации рабочего процесса. В целом, этот планшет от Samsung сочетает в себе инновационные технологии и изысканный дизайн, подходя как для деловых нужд, так и для личного использования.
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Отзывы


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