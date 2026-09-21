Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X620NZSRCAU) Silver
Планшет Samsung с выдающимися техническими характеристиками представляет собой совершенное решение для пользователей, ценящих производительность и стиль. Устройство оснащено 128 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить все необходимые данные под рукой, будь то рабочие документы или мультимедийные файлы. Серебристый цвет корпуса из алюминия придаёт планшету элегантный и современный вид. Диагональ экрана 13,1 дюйма и разрешение 2880x1800 обеспечивают яркое и чёткое изображение, что делает его идеальным для просмотров фильмов, работы с графикой или чтения. Операционная система Android предоставляет пользователям доступ к широкому спектру приложений и сервисов, упрощая выполнение любых задач. Под капотом планшета находится мощный процессор Samsung Exynos 1580 с восемью ядрами и тактовой частотой 2,9 ГГц, в сочетании с 8 Гб оперативной памяти, обеспечивающий плавную многозадачность и высокую производительность даже при запуске требовательных приложений. Планшет также имеет класс защиты IP68, что гарантирует защиту от пыли и воды, расширяя его функциональность до использования в различных условиях. В комплекте со стилусом, данное устройство подходит не только для развлечений, но и для работы, предоставляя возможности для создания заметок и рисунков с высокой точностью. Однако клавиатура не входит в комплект поставки, что стоит учитывать при организации рабочего процесса. В целом, этот планшет от Samsung сочетает в себе инновационные технологии и изысканный дизайн, подходя как для деловых нужд, так и для личного использования.
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