Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver
Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, разработанное для самых требовательных пользователей. Он оснащен впечатляющей встроенной памятью объемом 256 Гб, что позволяет хранить большое количество данных, приложений и мультимедийных файлов. Серебристый алюминиевый корпус не только придает устройству изысканный внешний вид, но и обеспечивает прочность и долговечность. На большом 13,1-дюймовом экране с разрешением 2880x1800 пикселей каждый визуальный элемент выглядит четким и ярким. Будь то просмотр видео, редактирование фотографий или работа с документами, этот высококачественный экран обеспечит превосходное изображение. Планшет работает на базе операционной системы Android и оснащен мощным процессором Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц. Восемь ядер процессора в сочетании с 12 Гб оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу даже при запуске самых ресурсоемких приложений. Устройству присвоен класс защиты IP68, что означает, что планшет защищен от пыли и влаги, позволяя использовать его в самых разных условиях без риска повредить важные внутренние компоненты. В комплекте идет стилус, который открывает перед пользователем новые возможности для творчества и работы, обеспечивая точность и удобство управления. Этот планшет Samsung станет идеальным спутником для тех, кто ищет сочетание производительности, стильного дизайна и практичности.
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Теги товара: для студента, На Android
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Теги товара: для студента, На Android
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