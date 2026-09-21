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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710680
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X526BZSRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
28х18х2
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver

Представляем вашему вниманию планшет Samsung, сочетание стильного дизайна и высоких технологий. Этот элегантный серебристый планшет, выполненный из прочного алюминия, обладает экраном диагональю 10,9 дюймов с разрешением 2304x1440, что обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для работы и развлечений. Работая на базе операционной системы Android, планшет оснащен мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, что позволяет справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Встроенная память объемом 128 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, включая приложения, фотографии и видео. Для удобства работы с графическими приложениями и заметками в комплекте предусмотрен стилус. Планшет также имеет класс защиты IP68, что делает его устойчивым к воде и пыли, разрешая использовать устройство в различных условиях без опасений за его сохранность. Это идеальное устройство для тех, кто ищет сочетание производительности, мобильности и стильного дизайна, подходящего для любого образа жизни.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X526BZSRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Представляем вашему вниманию планшет Samsung, сочетание стильного дизайна и высоких технологий. Этот элегантный серебристый планшет, выполненный из прочного алюминия, обладает экраном диагональю 10,9 дюймов с разрешением 2304x1440, что обеспечивает четкое и яркое изображение, идеально подходящее для работы и развлечений. Работая на базе операционной системы Android, планшет оснащен мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти, что позволяет справляться с многозадачностью и запускать ресурсоемкие приложения без задержек. Встроенная память объемом 128 ГБ предоставляет достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, включая приложения, фотографии и видео. Для удобства работы с графическими приложениями и заметками в комплекте предусмотрен стилус. Планшет также имеет класс защиты IP68, что делает его устойчивым к воде и пыли, разрешая использовать устройство в различных условиях без опасений за его сохранность. Это идеальное устройство для тех, кто ищет сочетание производительности, мобильности и стильного дизайна, подходящего для любого образа жизни.
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Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 8/128Gb (SM-X526BZSRCAU) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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