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Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710652
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Описание товара Адаптер Sky-Watcher для смартфона c окуляром 20 мм
Если вы мечтаете попробовать свои силы в астрофотографии, обратите внимание на адаптер Sky-Watcher. Он служит для фиксации смартфона на окуляре телескопа и позволяет использовать камеру мобильного устройства для съемки звездного неба. Приспособление обеспечивает хорошее качество астрофотоснимков: линза камеры располагается прямо напротив окуляра, а за счет надежной фиксации удается избежать дрожания прибора, которое может привести к снижению четкости картинки. Раздвижной слайдер держателя для смартфона оснащен надежным металлическим винтом. Ширину можно свободно регулировать, поэтому адаптер одинаково хорошо подойдет к разным моделям телефонов. Корпус аксессуара сделан из прочного ABS-пластика, который отличается стойкостью к повреждениям, и прослужит долгое время. Что касается совместимости с окулярами телескопов, их диаметр может достигать 34.2 миллиметра. В комплекте с адаптером поставляется окуляр с фокусным расстоянием 20 мм – вы сможете не только приобщиться к астрофотографии, но и использовать этот аксессуар для расширения диапазона возможностей своего телескопа.
Если вы мечтаете попробовать свои силы в астрофотографии, обратите внимание на адаптер Sky-Watcher. Он служит для фиксации смартфона на окуляре телескопа и позволяет использовать камеру мобильного устройства для съемки звездного неба. Приспособление обеспечивает хорошее качество астрофотоснимков: линза камеры располагается прямо напротив окуляра, а за счет надежной фиксации удается избежать дрожания прибора, которое может привести к снижению четкости картинки. Раздвижной слайдер держателя для смартфона оснащен надежным металлическим винтом. Ширину можно свободно регулировать, поэтому адаптер одинаково хорошо подойдет к разным моделям телефонов. Корпус аксессуара сделан из прочного ABS-пластика, который отличается стойкостью к повреждениям, и прослужит долгое время. Что касается совместимости с окулярами телескопов, их диаметр может достигать 34.2 миллиметра. В комплекте с адаптером поставляется окуляр с фокусным расстоянием 20 мм – вы сможете не только приобщиться к астрофотографии, но и использовать этот аксессуар для расширения диапазона возможностей своего телескопа.
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