Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001)
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Характеристики
Производительность, л/мин
30
Тип манометра
цифровой
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
2.47
Время непрерывной работы
20
Длина кабеля питания, м
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710609
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Характеристики
Бренд
Производительность, л/мин
30
Тип манометра
цифровой
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
2.47
Время непрерывной работы
20
Длина кабеля питания, м
3
Максимальный потребляемый ток
10
Габаритные размеры с подставкой
220х46х48 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
502
Описание товара Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001)
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001)
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Производительность, л/мин
30
Тип манометра
цифровой
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
2.47
Время непрерывной работы
20
Длина кабеля питания, м
3
Максимальный потребляемый ток
10
Габаритные размеры с подставкой
220х46х48 мм
Страна производитель
Китай
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001)
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
Смотрите также: Автомобильные съемники, Ареометры, Домкраты и Накладки для домкратов, Компрессоры автомобильные, Лебедки автомобильные, Наборы инструментов для автомобиля, Растяжки, стяжки гидравлические, Специальные приспособления, Страховочные подставки для автомобиля, Трансмиссионные стойки, Фильтры
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