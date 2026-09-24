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Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) купить с доставкой в Москве
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Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001)

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Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 1
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 2
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 3
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 4
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 5
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 6
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 7
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 8
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 9
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 10
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 11
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Производительность, л/мин
30
Тип манометра
цифровой
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
2.47
Время непрерывной работы
20
Длина кабеля питания, м
3
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 1
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 2
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 3
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 4
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 5
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 6
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 7
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 8
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 9
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 10
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 11
  • Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710609
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Характеристики

Бренд
Baseus
Производительность, л/мин
30
Тип манометра
цифровой
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
2.47
Время непрерывной работы
20
Длина кабеля питания, м
3
Максимальный потребляемый ток
10
Габаритные размеры с подставкой
220х46х48 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
502

Описание товара Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001)

Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001)

Отзывы о товаре Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Производительность, л/мин
30
Тип манометра
цифровой
Тип компрессора
поршневой
Максимальное давление, атм
2.47
Время непрерывной работы
20
Длина кабеля питания, м
3
Максимальный потребляемый ток
10
Габаритные размеры с подставкой
220х46х48 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Компрессор автомобильный Baseus Super Mini Inflator Black (CRCQ000001)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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