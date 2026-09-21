Портативное зарядное устройство Ugreen PB722 Space Gray (35525B)
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Характеристики
Описание товара Портативное зарядное устройство Ugreen PB722 Space Gray (35525B)
Быстрая зарядка мощностью 200 Вт: общая мощность портативного зарядного устройства достигает 200 Вт, что позволяет значительно повысить эффективность работы таких профессионалов, как фотографы, видеооператоры и любители игр, обеспечивая непрерывность работы и развлечений. Ёмкость 25000 мАч: во время путешествий на дальние расстояния или в кемпинге этот аккумулятор ugreen можно использовать в качестве аварийного источника питания для обеспечения достаточной мощности для нескольких устройств. Его хватит для 5.2-кратной зарядки iPhone 15. Одновременная зарядка 3 устройств: повышая удобство использования, внешний аккумулятор USB C может стать общим ресурсом, и каждый сможет одновременно заряжать свои устройства, избегая неудобств, связанных с ожиданием зарядки. TFT-дисплей: отображение в реальном времени уровня заряда батареи, оставшегося времени, выходной/входной мощности, напряжения, силы тока и другой информации, демонстрирующее преимущества технологии. По сравнению с ЖК-экраном содержимое дисплея более чёткое, а цвета насыщеннее. Долговечный и безопасный: после 1000 циклов зарядки-разрядки емкость остается выше 80%, несколько уровней защиты и профессиональные сертификаты безопасности, определение температуры в реальном времени и быстрое рассеивание тепла обеспечивают безопасное использование.
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