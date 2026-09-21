Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Cluster Black (P10022905113-00)
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Характеристики
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710583
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Габаритные размеры, мм
154.8?69?40 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х9х5
Вес, г.
754
Описание товара Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Cluster Black (P10022905113-00)
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Cluster Black (P10022905113-00)
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Бренд
Цвет
черный
Емкость, mAh
30000
Выходное напряжение
5 В
Быстрая зарядка
да
Одновременная зарядка двух устройств
да
Количество выходов
3
Разъемы выход
USB Type-C, USB Type-A
Габаритные размеры, мм
154.8?69?40 мм
Страна производитель
Китай
Портативное зарядное устройство Baseus Star-Lord Digital Display Cluster Black (P10022905113-00)
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