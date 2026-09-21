Колонки автомобильные Pioneer TS-160C 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форма динамиков
круглая
Импеданс, Ом
4
Чувствительность, дБ
91
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710554
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Автоакустика Pioneer идеально подходит для тех, кто хочет насладиться чистым и мощным звуком в своем автомобиле. Эта акустическая система обладает номинальной мощностью 45 Вт, что обеспечивает стабильное и качественное воспроизведение звука при ежедневном использовании. Пиковая мощность в 250 Вт позволяет динамикам справляться с интенсивными музыкальными сессиями, обеспечивая максимальную громкость без потери качества.
Бренд Pioneer уже давно зарекомендовал себя как один из лидеров в производстве автомобильной аудиотехники, и эта модель не является исключением. Акустика Pioneer сочетает в себе инновационные технологии и надежность, что гарантирует долгий срок службы и превосходное качество звучания. Независимо от музыкальных предпочтений, эта автоакустика обеспечит вас кристально чистым звуком и глубокой проработкой всех частот, превращая каждую поездку в настоящее удовольствие.
Автоакустика Pioneer идеально подходит для тех, кто хочет насладиться чистым и мощным звуком в своем автомобиле. Эта акустическая система обладает номинальной мощностью 45 Вт, что обеспечивает стабильное и качественное воспроизведение звука при ежедневном использовании. Пиковая мощность в 250 Вт позволяет динамикам справляться с интенсивными музыкальными сессиями, обеспечивая максимальную громкость без потери качества.
Бренд Pioneer уже давно зарекомендовал себя как один из лидеров в производстве автомобильной аудиотехники, и эта модель не является исключением. Акустика Pioneer сочетает в себе инновационные технологии и надежность, что гарантирует долгий срок службы и превосходное качество звучания. Независимо от музыкальных предпочтений, эта автоакустика обеспечит вас кристально чистым звуком и глубокой проработкой всех частот, превращая каждую поездку в настоящее удовольствие.
Колонки автомобильные Pioneer TS-160C 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Колонки автомобильные Pioneer TS-160C 250Вт 91дБ 4Ом 16см (6дюйм) (ком.:4кол.) компонентные двухполосные