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Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9" 3 купить с доставкой в Москве
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Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9" 3

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Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 1
Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 2
Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 3
Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 4
Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 5
Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
9
Сенсорный дисплей
да
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
  • Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 1
  • Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 2
  • Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 3
  • Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 4
  • Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 5
  • Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9&quot; 3 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710551
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Характеристики

Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
9
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Тип карт памяти
microSD
Съемная панель
нет
Индикация входящего звонка
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х24х20
Вес, кг.
1.05

Описание товара Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9" 3

Автомагнитола Pioneer — это высокотехнологичное устройство, созданное для истинных ценителей качественного звука и современных технологий в автомобиле. Эта модель оснащена сенсорным цветным дисплеем диагональю 9 дюймов, который обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление всеми функциями устройства. С номинальной выходной мощностью 4x50 Вт, автомагнитола Pioneer позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком даже на высоких уровнях громкости. Она поддерживает множество современных аудиоформатов, предоставляя возможность воспроизведения вашей любимой музыки в высоком качестве. Типоразмер 2 DIN способствует более гармоничному размещению устройства в салоне автомобиля, добавляя эстетичности и функциональности интерьеру. Сенсорный экран обеспечивает легкость в управлении всеми функциями, включая настройку эквалайзера, выбор радиостанций или воспроизведение мультимедийных файлов. Автомагнитола Pioneer — это идеальное сочетание передовых технологий, высокого качества звука и стильного дизайна, которое преобразит ваше автомобильное путешествие в истинное удовольствие.

Отзывы о товаре Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9" 3




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Характеристики
Бренд
Pioneer
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
2 DIN
Тип экрана
цветной
Диагональ дисплея
9
Сенсорный дисплей
да
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
4x50 Вт
Количество каналов
4
Эквалайзер
Да
Читаемые форматы
MP3/WAV/WMA
Радиоприемник
да
Развернуть
Поддержка Android Auto
нет
Наличие Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Аудиовыход RCA
Есть
Видеовход RCA
Есть
Видеовыход RCA
Есть
AUX-вход
Да
Аудиовход 3.5 мм
Да
USB
да
Тип карт памяти
microSD
Съемная панель
нет
Индикация входящего звонка
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Автомагнитола Pioneer — это высокотехнологичное устройство, созданное для истинных ценителей качественного звука и современных технологий в автомобиле. Эта модель оснащена сенсорным цветным дисплеем диагональю 9 дюймов, который обеспечивает удобное и интуитивно понятное управление всеми функциями устройства. С номинальной выходной мощностью 4x50 Вт, автомагнитола Pioneer позволяет наслаждаться чистым и насыщенным звуком даже на высоких уровнях громкости. Она поддерживает множество современных аудиоформатов, предоставляя возможность воспроизведения вашей любимой музыки в высоком качестве. Типоразмер 2 DIN способствует более гармоничному размещению устройства в салоне автомобиля, добавляя эстетичности и функциональности интерьеру. Сенсорный экран обеспечивает легкость в управлении всеми функциями, включая настройку эквалайзера, выбор радиостанций или воспроизведение мультимедийных файлов. Автомагнитола Pioneer — это идеальное сочетание передовых технологий, высокого качества звука и стильного дизайна, которое преобразит ваше автомобильное путешествие в истинное удовольствие.
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Отзывы


Автомагнитола Pioneer DMH-AF555BT 2DIN 4x50Вт AUX 9" 3 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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