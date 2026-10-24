Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм
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Характеристики
Описание товара Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм
Электрическая торцовочная пила Bosch представляет собой высокопроизводительный инструмент, разработанный для профессиональных задач по распилке различных материалов. Она оснащена мощным двигателем на 1200 Вт, что обеспечивает высокую производительность и надежность в работе. Пила поддерживает диск диаметром 300 мм с посадочным отверстием 30 мм, что позволяет осуществлять точные и эффективные резы. Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие лазерного маркера, который обеспечивает точность и четкость при разметке линии реза. Также инструмент оснащен системой плавного пуска, благодаря чему достигается мягкое начало работы без резких рывков, что увеличивает комфорт и безопасность использования. Для поддержания чистоты рабочего места, пила оборудована возможностью подключения пылесоса и собственным пылесборником, что эффективно собирает стружку и пыль. Это особенно важно при работе в закрытых помещениях или в условиях ограниченного пространства. Инструмент также имеет встроенную подсветку, позволяющую работать с максимальной точностью даже в условиях недостаточного освещения. Ширина пропила составляет 305 мм, а глубина — 60 мм, что дает возможность работать с широкими заготовками и выполнять более сложные задачи. Электрическая торцовочная пила Bosch — это надежный и многофункциональный инструмент, который станет отличным выбором для профессионалов и энтузиастов, стремящихся к высокому качеству и точности в своей работе.
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