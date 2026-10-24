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Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм купить с доставкой в Москве
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Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм

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Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 1
Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 2
Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 3
Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 4
Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 5
Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1200
Лазерный маркер
да
Подсветка
да
Скорость вращения
5 200 об/мин
  • Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 1
  • Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 2
  • Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 3
  • Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 4
  • Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 5
  • Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 400 руб. 
Начислим 631 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710547
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм
39 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип пилы
торцовочная
Модель
GCM 305-216 D
Мощность
1200
Лазерный маркер
да
Комплектация
боковые упоры, винтовой зажим, пильный диск
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
300
Пылесборник
да
Скорость вращения
5 200 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х61х47
Вес, кг.
15.2

Описание товара Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм

Электрическая торцовочная пила Bosch представляет собой высокопроизводительный инструмент, разработанный для профессиональных задач по распилке различных материалов. Она оснащена мощным двигателем на 1200 Вт, что обеспечивает высокую производительность и надежность в работе. Пила поддерживает диск диаметром 300 мм с посадочным отверстием 30 мм, что позволяет осуществлять точные и эффективные резы. Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие лазерного маркера, который обеспечивает точность и четкость при разметке линии реза. Также инструмент оснащен системой плавного пуска, благодаря чему достигается мягкое начало работы без резких рывков, что увеличивает комфорт и безопасность использования. Для поддержания чистоты рабочего места, пила оборудована возможностью подключения пылесоса и собственным пылесборником, что эффективно собирает стружку и пыль. Это особенно важно при работе в закрытых помещениях или в условиях ограниченного пространства. Инструмент также имеет встроенную подсветку, позволяющую работать с максимальной точностью даже в условиях недостаточного освещения. Ширина пропила составляет 305 мм, а глубина — 60 мм, что дает возможность работать с широкими заготовками и выполнять более сложные задачи. Электрическая торцовочная пила Bosch — это надежный и многофункциональный инструмент, который станет отличным выбором для профессионалов и энтузиастов, стремящихся к высокому качеству и точности в своей работе.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип пилы
торцовочная
Модель
GCM 305-216 D
Мощность
1200
Лазерный маркер
да
Комплектация
боковые упоры, винтовой зажим, пильный диск
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
300
Развернуть
Пылесборник
да
Скорость вращения
5 200 об/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая торцовочная пила Bosch представляет собой высокопроизводительный инструмент, разработанный для профессиональных задач по распилке различных материалов. Она оснащена мощным двигателем на 1200 Вт, что обеспечивает высокую производительность и надежность в работе. Пила поддерживает диск диаметром 300 мм с посадочным отверстием 30 мм, что позволяет осуществлять точные и эффективные резы. Одной из ключевых особенностей этой модели является наличие лазерного маркера, который обеспечивает точность и четкость при разметке линии реза. Также инструмент оснащен системой плавного пуска, благодаря чему достигается мягкое начало работы без резких рывков, что увеличивает комфорт и безопасность использования. Для поддержания чистоты рабочего места, пила оборудована возможностью подключения пылесоса и собственным пылесборником, что эффективно собирает стружку и пыль. Это особенно важно при работе в закрытых помещениях или в условиях ограниченного пространства. Инструмент также имеет встроенную подсветку, позволяющую работать с максимальной точностью даже в условиях недостаточного освещения. Ширина пропила составляет 305 мм, а глубина — 60 мм, что дает возможность работать с широкими заготовками и выполнять более сложные задачи. Электрическая торцовочная пила Bosch — это надежный и многофункциональный инструмент, который станет отличным выбором для профессионалов и энтузиастов, стремящихся к высокому качеству и точности в своей работе.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила торцовочная Bosch GCM 305-216 D 1200Вт 5200об/мин d=300мм - этот товар вы можете купить по цене 39400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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