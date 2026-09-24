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Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38) купить с доставкой в Москве
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Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38)

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Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38) - фото 1
Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38) - фото 2
Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38) - фото 3
Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лента малярная
  • Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38) - фото 1
  • Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38) - фото 2
  • Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38) - фото 3
  • Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 710519
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38)
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Лента малярная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
150

Описание товара Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38)

Лента малярная KRAFTOOL предназначена для защиты поверхностей при проведении малярных и штукатурных работ. Профессиональная малярная лента для гладких и шероховатых поверхностей. Акриловый клей. Максимальная степень адгезии. Не оставляет следов. Внутренние и внешние отделочные работы.



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Отзывы о товаре Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38)




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Лента малярная
Страна производитель
Китай
Описание
Лента малярная KRAFTOOL предназначена для защиты поверхностей при проведении малярных и штукатурных работ. Профессиональная малярная лента для гладких и шероховатых поверхностей. Акриловый клей. Максимальная степень адгезии. Не оставляет следов. Внутренние и внешние отделочные работы.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лента малярная KRAFTOOL #200 Delicate 38 мм х 30 м, (12102-38) - по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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