Лента малярная KRAFTOOL #100 Perfect 38 мм х 30 м, (12101-38)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Лента малярная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 710518
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Загружаем...
330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лента малярная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
120
Описание товара Лента малярная KRAFTOOL #100 Perfect 38 мм х 30 м, (12101-38)
Лента малярная KRAFTOOL предназначена для защиты поверхностей при проведении малярных и штукатурных работ. Профессиональная малярная лента для гладких и шероховатых поверхностей. Акриловый клей. Максимальная степень адгезии. Не оставляет следов. Внутренние и внешние отделочные работы.
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Лента малярная KRAFTOOL предназначена для защиты поверхностей при проведении малярных и штукатурных работ. Профессиональная малярная лента для гладких и шероховатых поверхностей. Акриловый клей. Максимальная степень адгезии. Не оставляет следов. Внутренние и внешние отделочные работы.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Лента малярная KRAFTOOL #100 Perfect 38 мм х 30 м, (12101-38) - по цене 330 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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