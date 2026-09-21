Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Titan Gray
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Titan Gray
Смартфоны Xiaomi продолжают впечатлять своими инновациями и мощными характеристиками, и новый представитель этого бренда не является исключением. Он оснащен большим 6,9-дюймовым экраном, который предлагает захватывающие визуальные впечатления благодаря разрешению 2340x1080 пикселей. Это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие углы обзора. В основе устройства лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который обеспечивает безупречную производительность и быстродействие. Пользователи смогут наслаждаться многозадачностью и требовательными приложениями без задержек и перерывов. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 144 Гц, обеспечивая невероятную плавность и отзывчивость интерфейса, особенно во время игр или просмотра динамичного контента. Устройство работает на популярной и интуитивно понятной операционной системе Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и сервисов через Google Play. Кроме того, смартфон поддерживает две SIM-карты, что позволяет удобно комбинировать личные и рабочие контакты или выбрать лучшие тарифы от разных операторов. Этот смартфон Xiaomi идеально подойдет для пользователей, ищущих производительность, надежность и передовые функции в одном устройстве.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 770 руб. 12 390 руб.2943 руб. в СплитСмартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/128Gb Black
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Голубой [5109CGTA]
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Космический Серый [5109CGSY]
-
В наличииЦена 11 900 руб.2975 руб. в СплитHonor X5d Plus 4GB/128GB Полуночный Черный [5109CGSX]
-
В наличииЦена 13 760 руб.3440 руб. в СплитHonor X5c Plus 4GB/256GB Полуночный Черный [5109CJAT]
-
В наличииЦена 13 820 руб.3455 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 128Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 14 560 руб.3640 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+128 Blue
-
В наличииЦена 15 220 руб.3805 руб. в СплитNOVA Y74 8+256GB BLACK
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитСмартфон Redmi 17 RU 4+256 Blue
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb green 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 7...
-
В наличииЦена 17 350 руб.4338 руб. в СплитSmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 4Gb violet 3G 4G 2Sim 6.9" IPS ...
-
В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитСмартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, 8 ядер, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 8/256Gb Titan Gray