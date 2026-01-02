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Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray купить с доставкой в Москве
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Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray

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Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 1
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 2
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 3
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 4
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 5
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 6
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 7
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 8
Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
серый, титан
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 1
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 2
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 3
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 4
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 5
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 6
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 7
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 8
  • Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
9 970 руб.  16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710514
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
серый, титан
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mп+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray

Смартфоны Xiaomi продолжают впечатлять своими инновациями и мощными характеристиками, и новый представитель этого бренда не является исключением. Он оснащен большим 6,9-дюймовым экраном, который предлагает захватывающие визуальные впечатления благодаря разрешению 2340x1080 пикселей. Это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие углы обзора. В основе устройства лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который обеспечивает безупречную производительность и быстродействие. Пользователи смогут наслаждаться многозадачностью и требовательными приложениями без задержек и перерывов. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 144 Гц, обеспечивая невероятную плавность и отзывчивость интерфейса, особенно во время игр или просмотра динамичного контента. Устройство работает на популярной и интуитивно понятной операционной системе Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и сервисов через Google Play. Кроме того, смартфон поддерживает две SIM-карты, что позволяет удобно комбинировать личные и рабочие контакты или выбрать лучшие тарифы от разных операторов. Этот смартфон Xiaomi идеально подойдет для пользователей, ищущих производительность, надежность и передовые функции в одном устройстве.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray

Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришли на 3 дня раньше. Приятно лежит в руке, удобно. Спасибо. Все работает



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi 15
Цвет
серый, титан
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
2340x1080
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mп+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны Xiaomi продолжают впечатлять своими инновациями и мощными характеристиками, и новый представитель этого бренда не является исключением. Он оснащен большим 6,9-дюймовым экраном, который предлагает захватывающие визуальные впечатления благодаря разрешению 2340x1080 пикселей. Это идеальный выбор для тех, кто ценит высокое качество изображения и широкие углы обзора. В основе устройства лежит мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с тактовой частотой 2800 МГц, который обеспечивает безупречную производительность и быстродействие. Пользователи смогут наслаждаться многозадачностью и требовательными приложениями без задержек и перерывов. Частота обновления экрана составляет впечатляющие 144 Гц, обеспечивая невероятную плавность и отзывчивость интерфейса, особенно во время игр или просмотра динамичного контента. Устройство работает на популярной и интуитивно понятной операционной системе Android, обеспечивая доступ к множеству приложений и сервисов через Google Play. Кроме того, смартфон поддерживает две SIM-карты, что позволяет удобно комбинировать личные и рабочие контакты или выбрать лучшие тарифы от разных операторов. Этот смартфон Xiaomi идеально подойдет для пользователей, ищущих производительность, надежность и передовые функции в одном устройстве.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2026
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришли на 3 дня раньше. Приятно лежит в руке, удобно. Спасибо. Все работает


Смартфон Xiaomi REDMI 15 RU 6/128Gb Titan Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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