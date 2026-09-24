Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Грабли
Черенок
есть
Тип грабель
аэраторные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
7
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
125
Общая длина
390
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 710511
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360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
Аэрирование почвы и сбор опавшей листвы
Черенок
есть
Тип грабель
аэраторные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
7
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
125
Общая длина
390
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х13х3
Вес, г.
120
Описание товара Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253)
Грабельки веерные с плоскими зубцами Grinda 8-421253 390мм с деревянной ручкой Применяются для аэрирования почвы и сбора опавшей листвы в саду и огороде. Особенности: - Рабочая часть всех изделий выполнена из высококачественной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием повышенной стойкости Hammertone. - Рукоятки изготовлены из первосортной древесины, отполированы и оснащены отверстием для удобства хранения. - Ширина рабочей части 125 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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Бренд
Тип товара
Грабли
Назначение
Аэрирование почвы и сбор опавшей листвы
Черенок
есть
Тип грабель
аэраторные
Материал черенка
дерево
Количество зубцов
7
Материал зубцов
нержавеющая сталь
Ширина рабочей части, мм
125
Общая длина
390
Страна производитель
Китай
Грабельки веерные с плоскими зубцами Grinda 8-421253 390мм с деревянной ручкой Применяются для аэрирования почвы и сбора опавшей листвы в саду и огороде. Особенности: - Рабочая часть всех изделий выполнена из высококачественной углеродистой стали с антикоррозионным покрытием повышенной стойкости Hammertone. - Рукоятки изготовлены из первосортной древесины, отполированы и оснащены отверстием для удобства хранения. - Ширина рабочей части 125 мм.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Грабельки веерные GRINDA 390 мм, углеродистая сталь, (8-421253) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 360 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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