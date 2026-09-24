Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1350
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2900
Макс. энергия удара, Дж
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 770 руб.
В наличии
Код товара: 710505
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
13 770 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1350
Кейс
Да
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2900
Макс. энергия удара, Дж
12
Ширина, см
39
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х14
Вес, кг.
9.5
Описание товара Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК)
Отбойный молоток ЗУБР — настоящий помощник для серьёзных задач. Мощность 1350 Вт и энергия удара 12 Дж обеспечивают высокую производительность при демонтаже бетона и кирпича. 2900 ударов в минуту — молоток не сбавляет темп даже при больших объёмах работ. Благодаря патрону SDS-max замена оснастки займёт минимум времени. При весе 6,7 кг инструмент остаётся достаточно манёвренным, чтобы работать им и в стеснённых условиях. Компактные размеры (39 см в ширину и 14 см в высоту) позволяют удобно хранить молоток и использовать его там, где другие окажутся неудобны.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 450 руб.4363 руб. в СплитМолоток отбойный ЗУБР 20 Дж, 1500 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал...
-
В наличииЦена 20 560 руб.5140 руб. в СплитМолоток отбойный Зубр ЗММ-25-1500 ЭВК
-
В наличии БесплатноЦена 27 000 руб.6750 руб. в СплитОтбойный молоток Зубр ЗМ-35-1600 ВК
-
В наличии БесплатноЦена 28 470 руб.7118 руб. в СплитОтбойный молоток Зубр ЗМ-40-1700 К
-
В наличииЦена 29 560 руб.7390 руб. в СплитМолоток отбойный ЗУБР, 50 Дж, 1800 Вт, АВТ, HEX-30, Профессионал...
-
В наличии БесплатноЦена 34 580 руб.8645 руб. в СплитОтбойный молоток Зубр ЗМ-50-2000 ВК
-
В наличииЦена 35 780 руб.8945 руб. в СплитСетевой отбойный молоток SKIL RH1792, 1150 Вт, 12Дж, SDS MAX
-
В наличии БесплатноЦена 54 090 руб.13523 руб. в СплитМолоток отбойный Зубр ЗМ-60-2200 ВК
-
В наличииЦена 64 370 руб.16093 руб. в СплитМолоток отбойный ЗУБР, 70 Дж, 2500 Вт, АВТ, HEX-28, Профессионал...
Бренд
Тип товара
Отбойный молоток
Мощность, Вт
1350
Кейс
Да
Тип патрона
SDS-max
Макс. количество ударов в минуту
2900
Макс. энергия удара, Дж
12
Ширина, см
39
Высота, см
14
Страна производитель
Китай
Отбойный молоток ЗУБР — настоящий помощник для серьёзных задач. Мощность 1350 Вт и энергия удара 12 Дж обеспечивают высокую производительность при демонтаже бетона и кирпича. 2900 ударов в минуту — молоток не сбавляет темп даже при больших объёмах работ. Благодаря патрону SDS-max замена оснастки займёт минимум времени. При весе 6,7 кг инструмент остаётся достаточно манёвренным, чтобы работать им и в стеснённых условиях. Компактные размеры (39 см в ширину и 14 см в высоту) позволяют удобно хранить молоток и использовать его там, где другие окажутся неудобны.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК) – стоимость товара 13770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Молоток отбойный ЗУБР 12 Дж, 1350 Вт, АВТ, SDS-Max, Профессионал (ЗММ-12-1350 ВК)