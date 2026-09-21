Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт
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Характеристики
Описание товара Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт
Снегоуборочная техника Patriot — это надежный и эффективный помощник в борьбе со снегом. Благодаря своей компактности и легкому весу в 15,5 кг, эта модель отлично подходит для использования в домашних условиях. Ширина захвата составляет 500 мм, а высота — 180 мм, что позволяет легко справляться с очисткой дорожек и небольших площадей. Эта модель оснащена электрическим двигателем мощностью 2000 Вт (примерно эквивалентно 2,7 л/с), что обеспечивает достаточную производительность для быстрой и эффективной уборки снега. Снегоуборочная техника Patriot не самоходная, что подчеркивает ее предназначенность для небольших и средних участков, где маневренность и простота управления особенно важны. Позиционирование снегозаборника регулируется механически, что позволяет адаптировать технику под текущие условия уборки снега. Также присутствует фара, обеспечивающая удобство работы в условиях недостаточной видимости или в вечернее время. Patriot — бренд с американскими корнями, что гарантирует высокие стандарты качества и использование современных технологий в производстве. Без электростартера, но с акцентом на простоту использования и надежность, эта снегоуборочная машина станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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