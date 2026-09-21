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Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт купить с доставкой в Москве
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Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт

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Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 1
Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 2
Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 3
Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 4
Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 5
Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 6
Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 7
Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 8
Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
щеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
18
Дальность выброса снега
9
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Электростартер
нет
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 1
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 2
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 3
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 4
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 5
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 6
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 7
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 8
  • Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710494
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
щеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
18
Дальность выброса снега
9
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Электростартер
нет
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
570х520х520 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х54х53
Вес, кг.
14.8

Описание товара Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт

Снегоуборочная техника Patriot — это надежный и эффективный помощник в борьбе со снегом. Благодаря своей компактности и легкому весу в 15,5 кг, эта модель отлично подходит для использования в домашних условиях. Ширина захвата составляет 500 мм, а высота — 180 мм, что позволяет легко справляться с очисткой дорожек и небольших площадей. Эта модель оснащена электрическим двигателем мощностью 2000 Вт (примерно эквивалентно 2,7 л/с), что обеспечивает достаточную производительность для быстрой и эффективной уборки снега. Снегоуборочная техника Patriot не самоходная, что подчеркивает ее предназначенность для небольших и средних участков, где маневренность и простота управления особенно важны. Позиционирование снегозаборника регулируется механически, что позволяет адаптировать технику под текущие условия уборки снега. Также присутствует фара, обеспечивающая удобство работы в условиях недостаточной видимости или в вечернее время. Patriot — бренд с американскими корнями, что гарантирует высокие стандарты качества и использование современных технологий в производстве. Без электростартера, но с акцентом на простоту использования и надежность, эта снегоуборочная машина станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность.

Отзывы о товаре Снегоуборщик электрический Patriot PS 2300 E 2.0кВт




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип снегоуборщика
Электрический
Тип двигателя
щеточный
Самоходный
нет
Ширина захвата, см
50
Высота захвата, см
18
Дальность выброса снега
9
Мощность электрического двигателя, л.с
2
Электростартер
нет
Фары
Да
Габариты (Д*Ш*В)
570х520х520 мм
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Снегоуборочная техника Patriot — это надежный и эффективный помощник в борьбе со снегом. Благодаря своей компактности и легкому весу в 15,5 кг, эта модель отлично подходит для использования в домашних условиях. Ширина захвата составляет 500 мм, а высота — 180 мм, что позволяет легко справляться с очисткой дорожек и небольших площадей. Эта модель оснащена электрическим двигателем мощностью 2000 Вт (примерно эквивалентно 2,7 л/с), что обеспечивает достаточную производительность для быстрой и эффективной уборки снега. Снегоуборочная техника Patriot не самоходная, что подчеркивает ее предназначенность для небольших и средних участков, где маневренность и простота управления особенно важны. Позиционирование снегозаборника регулируется механически, что позволяет адаптировать технику под текущие условия уборки снега. Также присутствует фара, обеспечивающая удобство работы в условиях недостаточной видимости или в вечернее время. Patriot — бренд с американскими корнями, что гарантирует высокие стандарты качества и использование современных технологий в производстве. Без электростартера, но с акцентом на простоту использования и надежность, эта снегоуборочная машина станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и эффективность.
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Отзывы


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