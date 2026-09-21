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Bruce Springsteen - Lost And Found: Selections From The Lost Albums (0196588137815) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bruce Springsteen - Lost And Found: Selections From The Lost Albums (0196588137815) виниловая пластинка

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Bruce Springsteen - Lost And Found: Selections From The Lost Albums (0196588137815) виниловая пластинка - фото 1
Bruce Springsteen - Lost And Found: Selections From The Lost Albums (0196588137815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Lost And Found: Selections From The Lost Albums
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bruce Springsteen - Lost And Found: Selections From The Lost Albums (0196588137815) виниловая пластинка - фото 1
  • Bruce Springsteen - Lost And Found: Selections From The Lost Albums (0196588137815) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
4 190 руб.  5 291 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710489
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588137815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Lost And Found: Selections From The Lost Albums
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Follow That Dream, Seven Tears, Unsatisfied Heart, Blind Spot, Something In The Well, Waiting On The End Of The World, Faithless, God Sent You, Repo Man, Detail Man, You're Gonna Miss Me When I'm Gone, The Lost Charro, Inyo, Adelita, Sunday Love, High Sierra, Sunliner, I'm Not Sleeping, Rain in the River, You Lifted Me Up
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х1
Вес, г.
300

Описание товара Bruce Springsteen - Lost And Found: Selections From The Lost Albums (0196588137815) виниловая пластинка

«Lost And Found: Selections From The Lost Albums» — это тщательно подобранная коллекция из 20 ранее не издававшихся песен из бокс-сета Спрингстина «Tracks II: The Lost Albums». Эти записи освещают ключевые главы в легендарной карьере Спрингстина, предлагая поклонникам беспрецедентный взгляд на его творческий процесс. «The Lost Albums» были полноценными альбомами, некоторые из которых даже были сведены и не выпущены», — рассказывает Спрингстин. «Я годами проигрывал эту музыку себе и часто близким друзьям. Я рад, что у вас наконец-то появится возможность их услышать. Надеюсь, вам понравится». Пройдитесь по звуковой эволюции Спрингстина, от сырого, лоу-файного альбома LA Garage Sessions '83, который связывает Небраску и Born in the USA, до новаторских барабанных лупов и синтезаторов альбома Streets of Philadelphia Sessions. Эта коллекция охватывает 35 плодотворных лет творчества Спрингстина и его экспериментов с домашней записью. «Возможность записываться дома в любое время позволила мне освоить широкий спектр музыкальных направлений», — объясняет Спрингстин. Сборник демонстрирует его многогранность в разных жанрах: неизданные саундтреки к фильму Faithless, проникновенные кантри-аранжировки с педальным стил-гитарой Somewhere North of Nashville, богато текстурированные пограничные сказки Inyo, оркестровый нуар середины века Twilight Hours и фирменный рок E Street с Perfect World. Альбом Lost And Found: Selections From The Lost Albums доступен в виде двух виниловых пластинок или одного CD и включает в себя личное вступление от самого Спрингстина.

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0196588137815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bruce Springsteen
Альбом (сингл)
Lost And Found: Selections From The Lost Albums
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Follow That Dream, Seven Tears, Unsatisfied Heart, Blind Spot, Something In The Well, Waiting On The End Of The World, Faithless, God Sent You, Repo Man, Detail Man, You're Gonna Miss Me When I'm Gone, The Lost Charro, Inyo, Adelita, Sunday Love, High Sierra, Sunliner, I'm Not Sleeping, Rain in the River, You Lifted Me Up
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Lost And Found: Selections From The Lost Albums» — это тщательно подобранная коллекция из 20 ранее не издававшихся песен из бокс-сета Спрингстина «Tracks II: The Lost Albums». Эти записи освещают ключевые главы в легендарной карьере Спрингстина, предлагая поклонникам беспрецедентный взгляд на его творческий процесс. «The Lost Albums» были полноценными альбомами, некоторые из которых даже были сведены и не выпущены», — рассказывает Спрингстин. «Я годами проигрывал эту музыку себе и часто близким друзьям. Я рад, что у вас наконец-то появится возможность их услышать. Надеюсь, вам понравится». Пройдитесь по звуковой эволюции Спрингстина, от сырого, лоу-файного альбома LA Garage Sessions '83, который связывает Небраску и Born in the USA, до новаторских барабанных лупов и синтезаторов альбома Streets of Philadelphia Sessions. Эта коллекция охватывает 35 плодотворных лет творчества Спрингстина и его экспериментов с домашней записью. «Возможность записываться дома в любое время позволила мне освоить широкий спектр музыкальных направлений», — объясняет Спрингстин. Сборник демонстрирует его многогранность в разных жанрах: неизданные саундтреки к фильму Faithless, проникновенные кантри-аранжировки с педальным стил-гитарой Somewhere North of Nashville, богато текстурированные пограничные сказки Inyo, оркестровый нуар середины века Twilight Hours и фирменный рок E Street с Perfect World. Альбом Lost And Found: Selections From The Lost Albums доступен в виде двух виниловых пластинок или одного CD и включает в себя личное вступление от самого Спрингстина.
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