Bruce Springsteen - Lost And Found: Selections From The Lost Albums (0196588137815) виниловая пластинка
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Описание товара Bruce Springsteen - Lost And Found: Selections From The Lost Albums (0196588137815) виниловая пластинка
«Lost And Found: Selections From The Lost Albums» — это тщательно подобранная коллекция из 20 ранее не издававшихся песен из бокс-сета Спрингстина «Tracks II: The Lost Albums». Эти записи освещают ключевые главы в легендарной карьере Спрингстина, предлагая поклонникам беспрецедентный взгляд на его творческий процесс. «The Lost Albums» были полноценными альбомами, некоторые из которых даже были сведены и не выпущены», — рассказывает Спрингстин. «Я годами проигрывал эту музыку себе и часто близким друзьям. Я рад, что у вас наконец-то появится возможность их услышать. Надеюсь, вам понравится». Пройдитесь по звуковой эволюции Спрингстина, от сырого, лоу-файного альбома LA Garage Sessions '83, который связывает Небраску и Born in the USA, до новаторских барабанных лупов и синтезаторов альбома Streets of Philadelphia Sessions. Эта коллекция охватывает 35 плодотворных лет творчества Спрингстина и его экспериментов с домашней записью. «Возможность записываться дома в любое время позволила мне освоить широкий спектр музыкальных направлений», — объясняет Спрингстин. Сборник демонстрирует его многогранность в разных жанрах: неизданные саундтреки к фильму Faithless, проникновенные кантри-аранжировки с педальным стил-гитарой Somewhere North of Nashville, богато текстурированные пограничные сказки Inyo, оркестровый нуар середины века Twilight Hours и фирменный рок E Street с Perfect World. Альбом Lost And Found: Selections From The Lost Albums доступен в виде двух виниловых пластинок или одного CD и включает в себя личное вступление от самого Спрингстина.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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